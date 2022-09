Gripa amenință să facă ravagii în acest sezon

După o pauză de doi ani în care gripa a fost aproape inexistentă, în această toamnă sezonul gripal se anunță mai serios, a apreciat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Dubla infecție și cu SARS-CoV-2 și cu gripă nu este exclusă, atrag atenția specialiștii.

„La începutul acestui an am elaborat un set de recomandări pe care le-am transmis Ministerului Educaţiei, a fost distribuit Inspectoratelor Şcolare, directorilor de unităţi de învăţământ. Sunt câteva lucruri simple, pe care le avem cu toţii la îndemână. Aceste măsuri sunt universale, previn şi infecţia cu noul coronavirus, previn şi gripa, pentru că e posibil să avem un sezon gripal mai serios în acest an, după o pauză de doi-trei ani şi nu vom schimba în niciun fel abordarea care a reuşit să menţină şcolile deschise“, a afirmat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Ce înseamnă un sezon de gripă mai serios?

Ce înseamnă un sezon de gripă mai serios explică prof.dr. Emilian Popovici, medic epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie: „Prin măsurile luate în anii de pandemie contra SARS-CoV-2 – un virus mult mai transmisibil decât virusul gripal – s-a reușit și prevenirea gripei. Așa se justifică faptul că în anii de pandemie gripa s-a manifestat minimal. Acum, nemaifiind măsuri restrictive și așteptarea fiind că nici nu vor fi foarte restrictive, este clar că virusul gripal n-a murit și se va manifesta. În momentul în care lumea nu va purta mască, va frecventa aglomerările, nu va mai lua nici celelalte măsuri de distanțare, sigur că virusul gripal va circula și va infecta. De aceea se spune că se așteaptă ca în sezonul de toamnă/iarnă gripa să fie mai manifestă decât în anii trecuți, posibil la nivelul anterior anilor pandemiei”.

Vom avea totodată și infecții cu SARS-CoV-2, lucru care va complica situația. „Infecția cu SARS-CoV-2 și cu virus gripal în același timp este foarte posibilă. Nu se exclud una pe alta. E ghinion maxim, dar este posibil și chiar probabil să se întâmple la unii oameni acest lucru”, atrage atenția universitarul.

Pentru a ne feri de complicații, e bine să menținem măsurile general valabile pentru toate bolile cu transmitere pe calea aerului. „Dacă ne aducem aminte de distanțare, de purtatul măștii și de igiena mâinilor – aceste trei măsuri sunt valabile pentru prevenirea oricărei infecții cu transmitere pe calea aerului, fie că vorbim de virusul gripal, de SARS-CoV-2 sau de alte viroze respiratorii. Oamenii trebuie să-și reamintească aceste măsuri și să le aplice dimensionat la situația în care se află”, mai spune expertul.

Adică, dacă ne aflăm într-un parc sau ne plimbăm pe stradă într-un loc puțin aglomerat, sigur că n-o să ne punem mască pentru că nu avem de ce. „Folosești masca dacă te duci într-un loc aglomerat cu aerisire insuficientă, dacă estimezi că ai un potențial contact cu persoane cu semne de infecție respiratorie, atunci oamenii să apeleze la măsuri de igienă. Să nu uităm de distanțare, dar și de școlile care au început. Copiii sunt cel mai eficient vector transmițător al gripei și în același timp, copiii sunt un vector foarte important pentru SARS-CoV-2 și pentru majoritatea infecțiilor respiratorii. În contextul în care acest lucru este clar dovedit, trebuie să se ia măsuri atât de către părinți, cât și de către copii și școli”, adaugă prof.dr. Emilian Popovici.

Vaccinare simultană

Dacă se iau aceste măsuri, deja reducem riscul potențial care a început cu debutul școlii, care se va mări cu începerea facultăților și se va accentua în sezonul rece, când circulația virusurilor respiratorii este propice, mai spune medicul epidemiolog.

Vaccinarea ca metodă de prevenție se impune, atât vaccinarea antigripală, cât și cea împotriva SARS-CoV-2. „Vaccinarea împotriva gripei se face de preferință în septembrie sau octombrie. De ce? Pentru că din momentul administrării vaccinului și până la cel al apariției titrului de anticorpi – deci a protecției vaccinale – e necesar un interval mediu de două săptămâni. Trebuie să înțelegem că nu ne vaccinăm azi și de mâine suntem protejați. Cum a fost și la SARS-CoV-2, a fost nevoie de timp până când a apărut titrul protector de anticorpi. Trebuie să ne gândim că dacă estimăm că virusurile gripale vor începe să circule mai intens din luna noiembrie, atunci trebuie să ne vaccinăm cel mai târziu undeva în luna octombrie, pentru ca în sezonul rece să fim deja protejați. Și cele două vaccinări nu se exclud: vaccinarea SARS-CoV-2 – o doză booster, aceasta care să conțină și protecția față de variantele ultime apărute care sunt dominante – și împotriva gripei, nu există o incompatibilitate în administrarea lor. Obținem protecție și pentru una, și pentru cealaltă”, recomandă medicul.

Iar distanța unui vaccin față de altul poate fi minimă. „La începutul vaccinării anti-COVID-19 se recomanda un interval de două săptămâni între această vaccinare şi orice alt vaccin pentru că nu se cunoșteau suficient anumite aspecte legate de reacțiile post-vaccinale. Acum, cu toată informația acumulată în timp, nu mai este necesară distanțarea dintre vaccinul SARS-CoV-2 şi vaccinul gripal”, conchide prof.dr. Emilian Popovici.

Măsuri recomandate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a recomandat câteva reguli care pot preveni virozele respiratorii.

1. Igiena mâinilor: spălarea frecventă a mâinilor și/sau dezinfecția lor (înainte de intrarea în clasă, înainte de masă, după utilizarea toaletei, după tuse/strănut, ori de câte ori e necesar);

2. Igiena respiratorie: tuse, strănut în șervețel de unică folosință sau în plica cotului, aruncarea șervețelului la gunoi imediat după folosire, spălarea/dezinfecția mâinilor după tuse/strănut;

3. Igiena în clase: aerisirea frecventă a sălilor de clasă – păstrarea ferestrelor deschise – ori de câte ori este posibil sau aerisirea cel puțin 10 minute după fiecare oră de curs.

4. Transmiterea virusurilor poate fi redusă prin purtarea măștii și respectarea distanțării fizice de minimum 1,5 metri.