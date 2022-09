Nou caz de infectare cu West Nile în România. O ieșeancă a leșinat în vie și a fost dusă urgent la spital

O femeie în vârstă de 48 de ani a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași direct de la cules de struguri, după ce a leșinat, iar analizele au arătat că pacienta este infectată cu virusul West Nile.

Pacienta a fost dusă mai întâi la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, fiind suspectă de atac vascular cerebral, însă a fost trimisă la Spitalul de Boli Infecțioase, după ce computerul tomograf a arătat că nu are nicio problemă neurologică.

„Date fiind simptomele pacientei, medicii noştri au efectuat toate analizele în cadrul Laboratorului de Analize Medicale care funcţionează în cadrul spitalului, necesare pentru a realiza diagnosticul diferenţial şi de a exclude orice altă patologie. În urma discuţiilor purtate cu pacienta, aceasta a comunicat că suferă de o afecţiune gastrică şi un sindrom anxios pentru care se afla în tratament. Analizele medicale au confirmat prezenta virusului West Nile”, a declarat Florin Roșu, manager la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași.

Femeia le-a spus medicilor că simptomele persistă de cel puțin o săptămână, având dureri de cap puternice și o oboseală care nu trecea.

„Pacienta se află sub tratament simptomatic şi specific pentru infecţia cu virus West Nile şi beneficiază de tot suportul emoţional şi psihologic de care are nevoie, deoarece a prezentat atacuri de panică, insomnii şi se confruntă în continuare cu acest sindrom anxios care probabil s-a accentuat pe fondul situaţiei medicale. Simptomele specifice infectării cu West Nile s-au ameliorat, în plus medicul curant discută permanent cu pacienta pentru a o linişti, un lucru esenţial pentru evoluţia favorabilă a acesteia”, a mai spus medicul Florin Roșu.

Virusul West Nile (VWN) poate infecta oameni, păsări, țânțari, cai și alte mamifere, dar transmiterea se face numai prin întepătură de țânțar. Peste 110 specii de păsări pot fi infectate cu virusul West Nile, arată site-urile de specialitate.