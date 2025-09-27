Ministrul Muncii respinge ideea creșterii vârstei de pensionare: „Eu vreau să muncesc mai mult acum şi nu după 65 - 70 de ani”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu este adeptul creșterii vârstei de pensionare, întrucât oamenii nu trebuie „să lucreze până în ultimul moment”.

Ministrul Muncii a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă se mai vede muncind după vârsta 65 de ani, scrie News.ro.

„Sper să mai activez doar în sectorul ONG ca voluntar. Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”, consideră ministrul Muncii.

În opinia sa, avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă.

„Eu cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Sigur că sunt oameni care vor să lucreze şi după 65, şi după 67. Sunt oameni care la 70 de ani vor să lucreze. N-am nicio problemă cu ei, nici legală, nici personală. Şi există şi posibilitatea ca astăzi să lucrezi până când vrei tu. Dar este o opţiune.

La fel de bine cunosc oameni, mai ales din medii mai sărace, care sunt deja epuizaţi la 60, 65, 67 de ani, şi care au nevoie realmente de cel puţin o pauză, dacă nu de un sfârşit al vieţii active şi al vieţii de muncă.

Opţiunea trebuie să existe şi va exista întotdeauna. Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 - 70 de ani”, a spus Petre Florin Manole.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu e momentul pentru creşterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepţiilor din toate domeniile, în condiţiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 şi 64 de ani lucrează.