Video Micuțul Alexandru, copilul care a supraviețuit singur în pădure, are o evoluție surprinzător de bună. Anunț de ultimă oră al medicilor

Alexandru Toma Zerestea, copilul de 5 ani dispărut în zona împădurită din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, și găsit după mai bine de 40 de ore de căutări, se află în stare bună. Micuțul ar putea fi externat luni, 18 mai, din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

Copilul a fost internat după ce a fost găsit de echipele de salvare, prezentând o ușoară deshidratare și o formă de pneumonie. Potrivit medicilor, evoluția sa a fost favorabilă pe parcursul tratamentului, iar externarea este luată în calcul în funcție de rezultatele finale ale analizelor.

„Alexandru are evoluție bună. În funcție de rezultatul analizelor este posibilă externarea în cursul zilei de astăzi”, a precizat pentru Ora de Sibiu, medicul Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al spitalului.

Copilul a fost dat dispărut în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă extravilană cunoscută sub numele de „Ruscă”, din apropierea localității Sebeșu de Jos.

În timp ce adultul efectua lucrări la un gard, băiatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit, moment în care a fost alertat numărul de urgență 112.

Operațiunea de căutare a mobilizat aproximativ 250 de persoane — polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști IGAV și echipaje chinologice.

După zeci de ore de intervenții în condiții dificile, copilul a fost localizat din aer de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, la circa doi kilometri de locul dispariției.

Salvatorii l-au găsit în stare de epuizare, dar conștient, iar intervenția rapidă a echipelor a făcut posibilă recuperarea sa în siguranță.

Cazul a mobilizat comunitatea locală și a declanșat una dintre cele mai ample acțiuni de căutare din zonă din ultimele luni.