search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Metrorex anunță restricții temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni

0
0
Publicat:

Metrorex a făcut, vineri, precizări cu privire la restricțiile temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Potrivit Metrorex, în perioada 6 – 15 noiembrie 2025, se vor derula lucrări de infrastructură, cu semnalizare rutieră temporară aprobată de IPJ Ilfov – Serviciul Rutier.

Astfel, începând de vineri, 7 noiembrie 2025, ora 07:30, circulația rutieră, inclusiv a autobuzelor, în zona PLECĂRI va fi redirecționată pe noile benzi construite, conform planului de trafic aprobat pentru desfășurarea lucrărilor la viitoarea stație de metrou “Aeroport Otopeni” de pe viitoarea Magistrala 6 de metrou.

"Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică, de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care se asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea rețelei de transport trans european", au mai transmis reprezentanții Metrorex.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Amiabilă direct pe telefon. Cum se face online de către şoferii implicaţi în accidente?
playtech.ro
image
Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau Dinamo și cine este marea surpriză la titlul de campioană. Sondaj național FANATIK / Inscop Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scos vinovat de Gigi Becali, a ieșit în față și a spus totul: "Am avut o presimţire!"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ce este „Trigonul de apă”, unul dintre cele mai rare fenomene astrologice posibile. Cum influențează zodiile în primele săptămâni din noiembrie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate