Metrorex anunță restricții temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni

Metrorex a făcut, vineri, precizări cu privire la restricțiile temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.

Potrivit Metrorex, în perioada 6 – 15 noiembrie 2025, se vor derula lucrări de infrastructură, cu semnalizare rutieră temporară aprobată de IPJ Ilfov – Serviciul Rutier.

Astfel, începând de vineri, 7 noiembrie 2025, ora 07:30, circulația rutieră, inclusiv a autobuzelor, în zona PLECĂRI va fi redirecționată pe noile benzi construite, conform planului de trafic aprobat pentru desfășurarea lucrărilor la viitoarea stație de metrou “Aeroport Otopeni” de pe viitoarea Magistrala 6 de metrou.

"Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică, de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care se asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea rețelei de transport trans european", au mai transmis reprezentanții Metrorex.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni.