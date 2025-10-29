Despăgubire record pentru o tânără care s-a împiedicat de o plăcuță metalică la metrou. Câți bani a obținut de la Metrorex, după 4 ani de procese

O tânără care s-a lovit grav la genunchi și la mână după ce s-a împiedicat într-o zonă nesemnalizată din stația de metrou Universitate a primit o despăgubire record de aproape 23.000 de euro, după ce judecătorii au stabilit că societatea Metrorex este responsabilă pentru accident.

Incidentul s-a petrecut în 2018, când tânăra a călcat pe o plăcuță metalică ridicată de pe peron, nesemnalizată ca fiind periculoasă, și a căzut. Ea a avut nevoie de 45 de zile de tratament medical și recuperare, iar expertiza ulterioară a arătat că, chiar și la un an după accident, tânăra încă resimțea dureri la brațul drept.

În 2021, femeia a dat în judecată Metrorex, acuzând compania că nu și-a îndeplinit obligațiile de întreținere și semnalizare a stației. După patru ani de proces, instanța a decis că Metrorex trebuie să îi plătească daune morale aproape integral, relatează Observator News.

Avocații atrag atenția că, în astfel de cazuri, este esențial să fie păstrate toate probele: fotografii, filmări, declarații ale martorilor și expertize medico-legale, pentru ca cererea de despăgubire să poată fi susținută în instanță.

„Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflați în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”, a transmis ministrul Ciprian Șerban la sfârșitul lunii august, legat de problemele grave depistate la Metrorex.