Mesaje false de la curier sau apropiați, noua armă a escrocilor online. Cum funcționează fraudele

Escrocii din mediul online devin tot mai inventivi și găsesc constant noi metode pentru a goli conturile celor care le cad în capcană. De la mesaje primite aparent de la persoane apropiate, până la false notificări de la curieri sau vânzări fictive de bilete, fraudele online sunt în plină expansiune.

Amploarea fenomenului este confirmată de datele Poliției Române: una din trei plângeri pentru înșelăciune înregistrate anul trecut a avut legătură cu mediul online, iar numărul acestor cazuri s-a dublat în ultimii patru ani.

Un simplu mesaj primit de la cineva cunoscut poate fi începutul unei fraude. Așa a ajuns o femeie să piardă zeci de mii de lei, după ce a primit pe WhatsApp o cerere de ajutor financiar de pe contul unei prietene, compromis între timp.

„Am primit de la prietena mea un mesaj că are nevoie de niște bani. Am făcut plata imediat. Apoi a revenit și mi-a mai cerut o sumă. Abia atunci mi-am pus semne de întrebare și am sunat-o. Ea primise deja mai multe apeluri de la oameni care verificau. Eu plătisem deja.”, povestește Cristina.

Ulterior, femeia a aflat că prietena ei accesase un link fals, de tip „votează aici”, care a permis infractorilor să preia controlul contului de WhatsApp. Banii nu au mai fost recuperați, iar în total șase persoane din lista de contacte au căzut în capcană.

Escrocii profită și de interesul oamenilor pentru evenimente sau vacanțe. Căutarea biletelor la concerte este un alt teren fertil pentru fraude.

Cristi spune că a pierdut 200 de lei după ce a încercat să cumpere un bilet la un concert sold-out: „Persoana părea ok. Am făcut transferul, urma să îmi trimită biletul cu un nou cod QR. După ce am trimis banii, mi-a dat block peste tot. Nu cred că o să-mi mai recuperez vreodată banii.”

În 2025, peste o treime din înșelăciunile raportate poliției au fost comise în mediul digital. Recuperarea prejudiciului este însă rară: la nivel global, doar 7% dintre victimele fraudelor online își mai recuperează banii.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că, în ultima perioadă, tot mai multe tentative de fraudă implică folosirea unor conturi de WhatsApp compromise.

Potrivit lui Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, citat de Digi24, IGPR a primit aproximativ 34.000 de sesizări pentru înșelăciune, dintre care 12.000 vizează fapte comise în mediul online. Acesta precizează că există structuri specializate care se ocupă de documentarea acestor cazuri, iar în multe situații au fost deschise dosare penale, inclusiv în anchete ce vizează rețele de tip call-center din România și Republica Moldova.