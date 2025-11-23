Celebra înșelătorie „falsul Brad Pitt” revine: o bătrână „locuiește în frig, dar continuă să-i trimită tot ce are” unui impostor

O femeie de 70 de ani din Belgia a devenit victima unei noi escrocherii online, după ce un impostor s-a dat drept cântărețul francez Pierre Garnier și a convins-o să-i trimită mii de euro. Familia spune că situația este „critică”, iar femeia trăiește fără încălzire pentru a continua să-i dea bani escrocului.

Cazul amintește de celebra înșelătorie „falsul Brad Pitt”, care a circulat intens pe internet în ultimii ani. Potrivit RTBF, impostorul ar fi început să folosească numele câștigătorului Star Academy încă din 2024, când ar fi contactat-o pe femeia de 70 de ani printr-un grup de fani de pe rețelele sociale.

Convinsă că ar avea o relație romantică cu artistul, femeia i-a trimis escrocului 7.000 de euro. Situația s-a agravat treptat, pentru că văduva îi trimite lunar o parte din pensie, ceea ce a împins-o în mari dificultăți financiare.

„Locuiește în frig, fără încălzire, dar continuă să-i trimită tot ce are”

Copiii femeii spun că alarmarea a atins un nivel critic. Ei au încercat să o convingă că este victima unei înșelătorii, însă fără succes. „Locuiește în frig, fără încălzire, dar continuă să-i trimită tot ce are”, au declarat aceștia.

Tensiunea a crescut și mai mult când impostorul i-ar fi propus victimei o întâlnire față în față. „Ne temem pentru siguranța ei”, au spus copiii, care se tem că femeia ar putea fi pusă în pericol dacă își întâlnește presupusul „idol”.

Familia a depus plângere: femeia a rupt legătura cu rudele

Potrivit presei belgiene, femeia a rupt orice contact cu familia, refuzând să creadă că este înșelată. În aceste condiții, rudele au depus o plângere împotriva impostorului, care ar continua și în prezent să îi scrie femeii.

În aceeași regiune, un bărbat de 70 de ani a pierdut 4.900 de euro după ce bancomatul i-a înghițit cardul, iar hoții au acționat imediat. Autoritățile avertizează că persoanele în vârstă sunt tot mai frecvent ținte ale escrocilor.