search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Celebra înșelătorie „falsul Brad Pitt” revine: o bătrână „locuiește în frig, dar continuă să-i trimită tot ce are” unui impostor

0
0
Publicat:

O femeie de 70 de ani din Belgia a devenit victima unei noi escrocherii online, după ce un impostor s-a dat drept cântărețul francez Pierre Garnier și a convins-o să-i trimită mii de euro. Familia spune că situația este „critică”, iar femeia trăiește fără încălzire pentru a continua să-i dea bani escrocului.

Un impostor s-a dat drept cântărețul francez Pierre Garnier FOTO: Instagram / @pierregerniermusique
Un impostor s-a dat drept cântărețul francez Pierre Garnier FOTO: Instagram / @pierregerniermusique

Cazul amintește de celebra înșelătorie „falsul Brad Pitt”, care a circulat intens pe internet în ultimii ani. Potrivit RTBF, impostorul ar fi început să folosească numele câștigătorului Star Academy încă din 2024, când ar fi contactat-o pe femeia de 70 de ani printr-un grup de fani de pe rețelele sociale. 

Convinsă că ar avea o relație romantică cu artistul, femeia i-a trimis escrocului 7.000 de euro. Situația s-a agravat treptat, pentru că văduva îi trimite lunar o parte din pensie, ceea ce a împins-o în mari dificultăți financiare.

„Locuiește în frig, fără încălzire, dar continuă să-i trimită tot ce are”

Copiii femeii spun că alarmarea a atins un nivel critic. Ei au încercat să o convingă că este victima unei înșelătorii, însă fără succes. „Locuiește în frig, fără încălzire, dar continuă să-i trimită tot ce are”, au declarat aceștia.

Tensiunea a crescut și mai mult când impostorul i-ar fi propus victimei o întâlnire față în față. „Ne temem pentru siguranța ei”, au spus copiii, care se tem că femeia ar putea fi pusă în pericol dacă își întâlnește presupusul „idol”.

Familia a depus plângere: femeia a rupt legătura cu rudele

Potrivit presei belgiene, femeia a rupt orice contact cu familia, refuzând să creadă că este înșelată. În aceste condiții, rudele au depus o plângere împotriva impostorului, care ar continua și în prezent să îi scrie femeii.

În aceeași regiune, un bărbat de 70 de ani a pierdut 4.900 de euro după ce bancomatul i-a înghițit cardul, iar hoții au acționat imediat. Autoritățile avertizează că persoanele în vârstă sunt tot mai frecvent ținte ale escrocilor.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
fanatik.ro
image
Cine este suveranistul care se visa primar al Capitalei în eventualitatea în care „Revoluția lui Potra” ar fi avut succes
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cum se face trecerea la pensie pentru limită de vârstă în cazul celei anticipate sau de invaliditate
playtech.ro
image
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dan Petrescu a strâns o avere și s-a apropiat de Gică Hagi! În ce și-a investit banii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie. 4 zodii vor fi afectate de acest fenomen astrologic!
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Fursecuri cu gem de capsuni Sursa foto shutterstock 1903119757 jpg
Fursecuri cu gem de căpşuni. Cum să faci cele mai gustoase dovezi de iubire?
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?