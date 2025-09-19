Video Doi soți britanici reținuți de talibani în Afganistan au fost eliberați după șapte luni de calvar. Au fost filmați în timp ce părăseau țara cu avionul

Un cuplu britanic în vârstă, reținut de talibani la începutul acestui an, a fost eliberat. Barbie Reynolds, în vârstă de 76 de ani, și soțul ei Peter, în vârstă de 80 de ani, au scăpat vineri de detenție, după ce au petrecut șapte luni în captivitate, în Afganistan, potrivit Daily Mail Online.

Cei doi au fost filmați înainte de a se îmbarca într-un avion spre Doha pentru controale medicale, urmând ca apoi să fie transportați în Marea Britanie pentru a se reuni cu familia.

Cuplul, care a locuit în Afganistan în ultimii 18 ani, a fost reținut pentru prima dată de Ministerul de Interne al talibanilor pe 1 februarie, în timp ce se întorceau la casa lor din provincia Bamyan, în centrul Afganistanului. În luna martie, cei doi au fost transferați într-o închisoare de maximă siguranță din Kabul.

Eliberarea lor în condiții de siguranță a fost posibilă datorită medierii conduse de Qatar.

Barbie și Peter, doi educatori care s-au căsătorit la Kabul, în 1970, au fost încurajați să părăsească țara când talibanii au revenit la putere în august 2021, dar au decis să rămână, deoarece „nu puteau pleca când afganii se aflau în nevoie”.

Cei doi conduceau împreună o organizație numită Rebuild, care facilitează programe de educație și formare pentru civili, inclusiv mame și copii.

Talibanii nu au explicat niciodată ce a determinat reținerea soților britanici

Cazul a subliniat îngrijorarea Occidentului cu privire la acțiunile talibanilor de când au răsturnat guvernul susținut de SUA într-o ofensivă fulgerătoare în 2021.

Membrii familiei Reynolds din Regatul Unit au cerut în repetate rânduri eliberarea cuplului, afirmând că aceștia au fost reținuți pe baza unor acuzații nedivulgate și maltratați. Deși talibanii au respins acuzațiile de abuz, ei nu au explicat niciodată ce a determinat reținerea lor.

Expuși riscului de a suferi leziuni ireparabile

În iulie, experții în drepturile omului ai Națiunilor Unite au avertizat că sănătatea fizică și mentală a cuplului se deteriora rapid și că aceștia erau expuși riscului de a suferi leziuni ireparabile sau chiar de a muri.

La începutul acestei luni, talibanii au declarat că au ajuns la un acord cu emisarii SUA privind un schimb de prizonieri, ca parte a eforturilor de normalizare a relațiilor, potrivit Daily Mail Online.

Amintim că, în luna martie a acestui an, o americancă ținută captivă în Afganistan a fost eliberată de talibani.