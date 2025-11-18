Un senator propune ca 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să devină zi liberă

Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a anunţat, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, că va înainta o iniţiativă legislativă prin care 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să fie declarată zi liberă “pentru a-i cinsti pe părinţii şi bunicii noştri”.

Iniţiativa a venit la îndemnul Alexandrei Dobre, preşedintele Institutului Naţional pentru Îmbătrânire Activă.

”Eu sunt profesoară şi profesorii primesc şi ei teme. În seara aceasta, am primit o temă de la dumneavoastră şi promit că o voi rezolva”, a conchis Monica Anisie.

Provocările şi soluţiile privind îmbătrânirea activă au fost dezbătute, timp de două zile, de peste 100 de specialişti de prestigiu din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai statului, mediului privat, academic, ai organizaţiilor internaţionale şi ai societăţii civile la Congresul Naţional pentru Îmbătrânire Activă, care a început luni, la Palatul Parlamentului, scrie News.

Zile libere în 2025

În anul 2025, în total vor fi 17 zile libere, dintre care 13 pică în timpul săptămânii, iar patru în weekend.

1 ianuarie - Anul Nou (miercuri)

2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (joi)

6 ianuarie - Bobotează (luni)

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (marți)

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (vineri)

18 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri)

20 aprilie - Paștele (duminică)

21 aprilie - A doua zi de Paște (luni)

1 mai - Ziua Muncii (joi)

1 iunie - Ziua Copilului (duminică)

8 iunie - Rusalii (duminică)

9 iunie - A doua zi de Rusalii (luni)

15 august - Adormirea Maicii Domnului (vineri)

30 noiembrie - Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie - Ziua Națională a României (luni)

25 decembrie - prima zi de Crăciun (joi)

26 decembrie - A doua zi de Crăciun (vineri)