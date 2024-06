Cazul Alinei Apostol închisă în China, ignorat de Ciolacu, Ciucă, Gorghiu. Răspunsurile la mesajele emoționante primite

Cazul Alinei Apostol, traducătoarea închisă de 7 ani în China pentru o fraudă bancară, este ignorat de premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului - Nicolae Ciucă și ministrul Justiției - Alina Gorghiu. Ce răspunsuri a primit Marius Balo, clujeanul care a intrat în greva foamei pentru Alina.

Marius Balo, românul care a fost întemnițat, opt ani, într-o închisoare din China, se află în cea de-a 18-a zi de grevă a foamei pentru a determina Ministerul Justiției să facă demersurile pentru transferul Alinei Apostol în țară. Traducătoarea se află de șapte ani în închisoare, în China, în urma unei condamnări pentru fraudă bancară de 12 ani.

Zilele trecute, în disperare de cauză, Marius Balo a transmis mesaje emoționante ministrului Justiției, Alina Gorghiu, premierului Marcel Ciolacu și președintelui Senatului, Nicolae Ciucă. „Am ales să le trimit mesaje vocal, pentru că sper că dacă îmi vor auzi vocea vor fi mișcați de situația în care se află Alina”.

Ciolacu, Ciucă și Gorghiu au ignorat cazul Alinei Apostol. Primii doi au ignorat mesajele lui Marius Balo prin răspunsuri politicoase, dar fără efect, iar ministrul Justiției- Alina Gorghiu a ignorat total mesajele lui Balo.

Balo susține că Ministerul Justiției trebuie doar să contacteze autoritățile chineze și să ceară un număr de cont în care familia ei să transfere suma imputată drept pagubă de autoritățile chinezești – circa 58.000 de euro.

„Ministerul Justiției așteaptă din China, în dolce «far niente», un număr de cont în care părinții să vireze amenda Alinei și astfel să fie îndeplinite toate condițiile impuse de partea chineză pentru transfer. Părinții i-au vândut apartamentul fetei, au banii. Ministerul Justiției trebuie doar să facă rost de numărul de cont“, a spus Marius Balo.

Mesaj către Alina pentru Alina

Redăm în continuare mesajul transmis de Marius Balo ministrului Justiției, Alina Gorghiu:

„Cu rugăminte, doamna ministru, revin către dumneavoastră. Sunt Marius Balo, teologul clujean care este în a 17-a zi de greva foamei pentru Alina Apostol. Revin către dumneavoastră cu rugămintea să-mi acordați doar 5 minute din timpul dumneavoastră în oricare zi din această săptămână. Eu, dacă îmi dați de veste, imediat mă urc pe tren și vin la București, doar să mă cunoașteți, doamna ministru. Sunt convins că vă va ajuta să înțelegeți drama prin care trece și suferințele prin care prin care trece Alina în acest moment și este imposibil să nu putem să facem ceva pentru ea. Eu sunt în a17-a zi de greva foamei și sunt decis să merg înainte atât timp cât va fi nevoie. Vă rog din suflet să nu treceți cu vederea acest mesaj să încercăm să facem ceva.”

Marius nu a primit răspuns la acest mesaj și nici la cel pe care l-a trimis înainte de a începe greva foamei.

„Este imposibil să nu putem să facem rost de un număr de cont, doamna ministru. Este imposibil acest lucru. Vă rog din suflet să plecați urechea la acest la acest mesaj. Eu doresc doar să primesc un semn de la dumneavoastră dacă se poate să vă întâlnesc, să vă povestesc doar câteva momente să vă spun prin ce am trecut eu acolo. Sunt convins că vă va ajuta acest lucru să înțelegeți, să înțelegeți-ne cazul și durerea fetei acesteia care e întemnițat acolo. Vă rog din suflet să nu treceți cu vederea mesajul meu. Vă rog din suflet să o ajutați pe Alina”, i-a mai transmis clujeanul.

Alina Gorghiu a ignorat situația în care se află Alina Apostol, susține Marius Balo. Nici acum și nici înainte de greva foamei, când i-a mai trimis un mesaj, liberala nu a răspuns. A existat un punct de vedere oficial al Ministerului Justiției despre care Balo susține că este plin de minciuni.

Ciolacu ignoră cazul Alinei Apostol

Redăm mai jos mesajul lui Marius Balo către premierul Marcel Ciolacu:

„Dacă există posibilitatea să mă primiți doar 5 minute în oricare din aceste zile doar să-mi spuneți. Eu iau trenul și vin imediat la București. Doar 5 minute să-mi dați să-mi dați ocazia să vă povestesc prin ce am trecut eu acolo. Sunt convins că ar însemna enorm și pentru dumneavoastră, și pentru mine, și pentru cauza fetei. Acest lucru în oricare zi, domnule Ciolacu. Eu acum sunt acasă la Cluj. În momentul în care îmi spuneți, eu iau imediat trenul și vin, vin la București a 2-a zi. Doar 5 minute să mă vedeți la față, sunt convins că v-ar ajuta și pe dumneavoastră să înțelegeți mai bine situația prin care trece fata asta și bineînțeles ar fi un gest extraordinar care sunt convins că toată lumea, toată lumea din țara asta, toți românii l-ar aprecia. Vă mulțumesc încă o dată”.

Marcel Ciolacu a ignorat mesaj vocal trimis, zilele trecute, de Marius Balo. Cu toate acestea, în perioada Paștelui, premierul a răspuns unui alt mesaj de-al clujeanului. „Nu mi-a răspuns nimic concret, dar măcar a confirmat că a primit mesajul și mi-a urat Sărbători fericite. Nu s-a întâmplat nimic după aceea”, susține clujeanul.

Răspunsul lui Nicolae Ciucă: politicos, dar fără efect

Redăm mai jos mesajul către președintele Senatului, Nicolae Ciucă:

„Sunt teologul clujean care a fost întemnițat pe nedrept 8 ani în China comunistă. Vă trimit acest mesaj deoarece astăzi sunt în a17-a zi de greva foamei pentru Alina Apostol, românca care este în continuare întemnițat acolo de 6 ani de zile. Am tot încercat, domnule președinte, să fac demersuri. Din păcate de la Ministerul Justiției am primit doar cinism și doar răspunsuri din astea.”

Marius a făcut referire la răspunsul primit din partea Ministerului Justiției de la directoarea Onaca Denisa: „Îmi spune că peste vreo 5 ani, dacă vor face ceva. Eu nu mai rezistă 5 ani de zile și nici Alina nu va rezista 5 ani de zile. Este nevoie doar de un număr de cont. Eu nu înțeleg de unde cinismul acesta. Să nu facă rost nici măcar de un număr de cont, să trimită părinții banii ăia de amendă, să se poată rezolva o dată, pentru că ei nu cer bani ministerului, ei nu cer, au banii, au vândut apartamentul fetei, doar să li se dea un număr de cont, să trimită bănuții ăia acolo”.

Balo și-a exprimat disponibilitatea de a merge personal să-i explice situația. „Sunt convins că cunoscându-mă veți înțelege mai bine prin ce trece fata aceea. Vă rog din suflet să nu să lăsați să moară acolo. Dacă îmi dați de veste eu în doar 5 minute iau trenul și vin imediat la București. A 2-a zi sunt la București și vin să vă întâlnesc. Vă rog din suflet să nu treceți cu vederea cu ușurință acest mesaj și acest aceste cuvinte ale mele”.

Ciucă a ignorat mesajul vocal, însă clujeanul are un răspuns transmis de Nicolae Ciucă înainte de a începe greva foamei, în urmă cu circa trei săptămâni:

„Bună ziua, domnul Balo! Am să vorbesc cu doamna ministru și am să îi cer să vă contacteze. După ce primesc un feedback ne reauzim.”

Nu a fost contactat nici de ministru, nici liberalul nu a mai revenit cu detalii.

Revoltat de răspunsul Ministerului Justiției

Balo este revoltat de răspunsul primit de la Ministerul Justiției – care, spune el, este plin de minciuni. El susține că este greu de imaginat cum autoritățile din România nu pot obține de la cele chinezești un cont în care familia Alinei să depună amenda imputată – 58.000 de euro. Familia ei a vândut un apartament și are banii la dispoziție... Ministerul susține că trebuie acoperite și compensații - circa 200.000 de euro - , însă Balo neagă acest lucru:



„Trebuie să plătească doar o amendă. Și în cazul meu a fost o amendă și totul a fost foarte simplu. Nu știu de ce atunci s-a putut rezolva imediat și acuma de un an jumate se așteaptă un număr de cont.”

De asemenea, Ministerul mai susține că se poate face transferul în România doar în ultimii 2-3 ani de pedeapsă, ceea ce, explică Balo, este fals, deoarece pe timpul încarcerării lui a fost martorul transferării unor cetățeni europeni care mai aveau mult din pedeapsă de executat.

„Eu, personal, am văzut doi europeni cât am stat eu acolo, care au fost transferați. Unul, condamnat la închisoare pe viață, un austriac, Gunter Schuller, era închis pe viață și după 3-4 ani a plecat acasă. Un francez condamnat la 7 ani pentru ceva evaziune fiscală a plecat după un an de zile”, a explicat el.

Întrebat de ce crede că angajații de la Ministerul Justiției nu fac demersurile necesare, Balo a răspuns: „din nepăsare” .Balo susține că va face greva foamei „până se mișcă lucrururile.”

„Viața îi atârnă de un fir de ață“

Balo nu contestă pedeapsa de 13 ani primită de Alina, care a fost translatoare pentru un om de afaceri român, care a făcut fraude bancare în China, ci cere ca ea să fie transferată în România, deoarece viața ei atârnă de un fir de ață.

Marius arată că românca a ajuns într-o stare deplorabilă: a slăbit foarte mult și i-au căzut dinții. „De luni de zile, nu s-a sinchisit nimeni să pună mâna pe telefon, să sune în China și în 2 minute să facă rost de acel număr de cont. Între timp Alinei, ajunsă un sac de oase după șase ani de inaniție, i-au căzut chiar și dinții din gură. Viața îi atârnă de un fir de ață“, a precizat românul.

Acesta a cunoscut viața din temnițele chineze și spune că nu poate rămâne indiferent la suferințele tinerei: „Am trecut și eu prin temnițele comuniste din China. Nu pot să rămân indiferent la durerea și la suferința ei. Nu pot. Dacă aș face acest lucru, dacă aș trece pe lângă ea ca o bestie rece căreia nu îi pasă, ar însemna că nu am învățat nimic în cei opt ani de chin“.

Alina Apostol a fost reținută și arestată în 2017, în provincia Fujien. Autoritățile chineze au acuzat-o că în calitatea ei de traducătoare a participat la o fraudă bancară. În 2019, românca a fost condamnată la 13 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, românca trebuie să plătească 217.000 de dolari în solidar cu ceilalți inculpați și o amendă de 58.000 de dolari.