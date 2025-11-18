Semne că influența politică a lui Trump începe să se clatine din cauza eșecurilor politice

Președintele Donald Trump se confruntă cu o serie de eșecuri politice venite chiar din interiorul propriului partid, slăbind aura de invincibilitate care i-a definit leadership-ul de când și-a recâștigat controlul asupra Partidului Republican după evenimentele din 6 ianuarie de la Capitoliu.

Deși Trump rămâne figura dominantă a politicii republicane, recentele înfrângeri electorale, blocajele procedurale și actele de rebeliune internă evidențiază un partid care începe să se confrunte cu perspectiva unei ere post-Trump, potrivit Politico.

Republicanii sfidează conducerea lui Trump în votul privind fișierele Epstein

Unul dintre cele mai vizibile eșecuri ale lui Trump a apărut când republicanii din Camera Reprezentanților au refuzat să abandoneze un demers bipartizan care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice integral fișierele Epstein.

Trump a petrecut luni de zile făcând presiuni asupra membrilor pentru a bloca votul, vizând-o în special pe reprezentanta Lauren Boebert, însă demersul său a eșuat, declanșând un conflict public cu Marjorie Taylor Greene, pe care a numit-o „trădătoare”.

În fața sprijinului covârșitor pentru măsură, Trump și-a schimbat brusc poziția și a susținut votul, o mișcare pe care Casa Albă o prezintă acum drept dovadă de transparență.

Rezistență la nivel de stat: Indiana respinge planul său de redesenare a districtelor

Aproape simultan, republicanii din Indiana au refuzat cererea lui Trump de a redesena hărțile electorale pentru a obține un mandat suplimentar în 2026, în ciuda presiunilor și a riscului de a fi contestați în alegerile primare.

Critici dure de la Curtea Supremă asupra strategiei sale comerciale

La Washington, Trump s-a lovit de scepticismul propriilor judecători de la Curtea Supremă, care au pus la îndoială dacă puterile de urgență ale președintelui îi permit să impună tarife extinse, subminând un pilon esențial al strategiei sale economice.

Eșec în încercarea de a modifica regulile Senatului

Încercările sale de a influența procedurile Senatului, inclusiv eliminarea filibusterului și a procedurii numite „blue slip” (senatorii statului de origine pot aproba sau bloca un candidat propus pentru funcții federale), au eșuat, evidențiind rezistență instituțională chiar și în rândul republicanilor loiali.

Grațierile acordate aliaților săi se întorc împotriva lui

După ce a acordat grațieri extinse aliaților implicați în disputele electorale din 2020, Trump a primit imediat două lovituri: Nevada a reactivat acuzațiile împotriva a șase așa-ziși electori, iar Georgia a reluat cazul penal împotriva lui Trump.

Critici din tabăra MAGA privind propunerile sale economice

La nivelul bazei, influenceri MAGA au criticat două dintre propunerile recente ale lui Trump: ipoteca pe 50 de ani și apărarea vizelor H-1B, avertizând că acesta se îndepărtează de mesajul economic central al mișcării.

Un tipar tot mai clar de tensiune în interiorul partidului

Aceste episoade sugerează un tipar tot mai clar de tensiune în jurul lui Trump, indicând vulnerabilități mult mai puțin vizibile în prima parte a președinției sale.