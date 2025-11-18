MApN: Parteneriatul Strategic România–SUA, reconfirmat. Ce s-a întâmplat la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că soliditatea Parteneriatului Strategic România–SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic au fost reconfirmate în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România–SUA (HLDG), desfăşurată luni şi marţi la Bucureşti.

Potrivit MApN, ediţia din acest an a fost coordonată împreună cu noua administraţie de la Washington şi a reprezentat prima vizită, într-un stat aliat, a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internaţională, Daniel Zimmerman.

În marja reuniunii, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu delegaţia americană, în cadrul căreia a reconfirmat angajamentul României pentru consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, creşterea graduală a bugetului Apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare şi asumarea unui rol de lider în regiunea Mării Negre, precum şi o contribuţie solidă în cadrul NATO.

Tot marţi a avut loc şi sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat Sorin-Dan Moldovan. Discuţiile s-au concentrat pe evoluţiile mediului strategic, postura forţelor americane în România, investiţiile în apărare, precum şi pe rolul ţării noastre ca furnizor de securitate pe flancul estic şi sud-estic al NATO. MApN subliniază că România rămâne „un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice şi un partener de încredere al SUA”.

Au fost abordate şi teme privind cooperarea în domeniul instruirii şi exerciţiilor comune, proiectele majore de modernizare a forţelor armate, dezvoltarea infrastructurii şi mobilităţii militare necesare sprijinirii prezenţei aliate în România.

Programul delegaţiei americane a inclus, luni, vizite la Baza 86 Aeriană Borcea – unde au fost prezentate progresele privind Centrul European de Instruire F-16 – şi la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte esenţială a arhitecturii NATO de apărare antirachetă. De asemenea, au fost analizate capabilităţile operaţionale existente şi proiectele de modernizare, precum şi perspectivele extinderii cooperării bilaterale.