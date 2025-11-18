După episodul Middlesbrough, Olăroiu a fost lovit de o altă nenorocire fotbalistică. Emiratele Arabe Unite au încasat gol în prelungiri

Antrenorul român Cosmin Olăroiu, 56 de ani, nu a izbutit să ducă naționala Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, de anul viitor.

Irak și Emiratele Arabe Unite s-au întâlnit marți seara în manșa secundă a barajului pentru Cupa Mondială 2026. După ce, în tur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, naționala lui Olăroiu a fost învinsă la limită și a ratat calificarea în play-off-ul inter-continental.

În fața a peste 65.000 de spectactori, jucătorii antrenați de Cosmin Olăroiu nu au reușit să obțină calificarea, deși au marcat primii. Caio Lucas a deschis scorul în minutul 52, însă irakienii au revenit după doar 14 minute.

Același Caio Lucas a marcat în minutul 83, însă golul a fost anulat pentru o poziție de offside. După ce în meciul-tur au avut un gol anulat de VAR în prelungiri, acum Emiratele Arabe Unite au avut din nou ghinion la spartul târgului

Calificarea a fost decisă de Al Ammari, într-un final de meci incendiar. Irakianul a înscris golul decisiv în minutul 90+17, din penalty.

Emiratele Arabe Unite ratează astfel calificarea în play-off inter-confederații, care se va desfășura în primăvara anului 2026.

Prin acest play-off vor obține calificarea la Cupa Mondială 2026 două echipe. Șase naționale vor participa, primele două cele mai bine clasate FIFA vor juca direct în finale, iar celelalte patru vor juca semifinale și apoi vor întâlni una dintre finaliste.

Irak, DR Congo, Bolivia și New Caledonia sunt naționalele deja calificate în acest play-off. DR Congo și Irak sunt capi de serie, astfel că vor juca doar în finala play-off-ului.

Cosmin Olăroiu a avut un ghinion teribil și în 2006, când Steaua, echipa pe care o pregătea, a ratat calificarea în finala Cupei UEFA, fiind învinsă dramatic de gruparea britanică Middlesbrough. Rolul lui Ammari a fost jucat atunci de italianul Massimo Maccarone.