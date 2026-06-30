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Marian Godină dezvăluie adevărul despre cum s-a pregătit pentru BAC: „Tata află și el abia acum pe ce se duceau banii lui”. Ce noate a luat la examenul maturității

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Polițistul-influencer Marian Godină a rememorat, într-o confesiune pe Facebook plină de umor și autoironie, experiența sa la examenul de Bacalaureat, cu citate exacte din cartea sa „Flash-uri din sens opus”.

Marian Godină a vorbit despre experiența sa la BAC: FOTO FB Marian Godină
Marian Godină a vorbit despre experiența sa la BAC: FOTO FB Marian Godină

Godină a relatează că, în clasa a XII-a, absențele îl aduseseră în pragul corigenței la Limba Română, ceea ce i-ar fi blocat accesul la examen:

„Se apropia perioada încheierii mediilor si eram pasibil de a rămâne corigent la limba română. Asta însemna că nu intram nici în examenul de bacalaureat. Văzând că se îngroașă gluma, m-am apucat de învăţat și, cu chiu, cu vai, mi-a ieşit media 5.”

Entuziasmat că a reușit să treacă, i-a pus profesorului o întrebare care a stârnit hohote de râs în clasă:

„I-am mulţumit profesorului de română și, pentru că prinsesem elan și eram entuziasmat, I-am întrebat dacă se poate lua nota 10 la bac, la proba orala de limba română. Profesorul mi-a răspuns abia după ce toată clasa s-a oprit din râs.

– Tu ar trebui să mă-ntrebi dacă se poate lua 5”.

„Tata află și el abia acum, când citește această carte, pe ce se duceau banii lui”

Polițistul-influencer povestește că, deși voia să recupereze la Matematică, meditația s-a transformat într-o masă copioasă:

Era prima zi în care trebuia să mergem la meditaţii și să o cunoaștem pe profa de mate. Mi-am luat un caiet şi m-am întâlnit cu colegul meu. Am ajuns ceva mai repede la adresă, așa că am mai așteptat un pic, cât să fim punctuali. Cum așteptam noi așa, lângă piaţă la Steagu, ne-a izbit un miros de hamsii și i-am spus colegului:

-Haide, mă, să mâncăm niste hamsii d-ăia, că mai avem timp.

-Timp mai avem, dar eu n-am bani. Tu ai?

-Pfff... nici eu n-am. Bă, dar tu știi matematică?

-Mai știu așa câte ceva...

-Hai la hamsii, dã-le-n puă de meditaţii... Hai să mâncăm!

Ne-am dus și am mâncat pe săturate, ne-am luat și câte un suc, iar apoi, cu burţile pline, ne-au apucat regretele.

Trebuia să mergem la meditaţii...

- Lasă că o sunăm și îi spunem că a intervenit ceva și mergem data viitoare”

Nu am cunoscut-o niciodată pe profesoara de meditații la mate, în schimb, am mers cu prietenul meu să mâncăm hamsii de trei ori pe săptămână. Tata află și el abia acum, când citește această carte, pe ce se duceau banii lui. La hamsii. Luam și țigări…”.

Cum a luat 10 la proba orală la Română

La proba orală, Godină spune că a fost distras de vocea unui elev de la teologie:

„Era ascultat un elev de la teologie și vocea de viitor popă a ăluia mă bruia rău de tot… o să fie un popă bun ăsta cu vocea lui de bariton, o să trezească și morții.”

După ce teologul a primit 9, Godină a intrat și a vorbit cu încredere:

– No… uite, asta e de 10.” i-a spus profesoara.

„M-am ridicat și eu, am multumit, am luat biletul cu nota și am plecat fericit. Nu am avut răbdare sa stau cu colegii mei afară și să le explic cum a fost. Le-am zis doar că am luat 10, fără să am pretenţia să mă creadă și am plecat acasă, nerăbdător să-l sun pe tata, care era la muncă”, a relatat Godină.

Ce note a luat Marian Godină la BAC

În finalul postării, polițistul a dezvăluit și celelalte notele obținute:

„A urmat a doua zi cu proba la engleză, unde am luat 9. La afişarea rezultatelor, Marian cel ce se lupta din greu să treacă clasa, avea la română oral 10, la română scris nota 9,80, la matematică, unde fusese meditat în forță, cu hamsii, 8,80, la educație fizică 10 si la biologie 6,85.”

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