Godină, „ofticat” că nu a fost invitat la ceremonia de învestire de la Cotroceni. „A fost un oportunism grețos”

Polițistul Marian Godină a a avut o nemulțumire legată de ceremonia de la Cotroceni, organizată cu ocazia învestirii lui Nicușor Dan. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, el s-a arătat deranjat că nu s-a aflat printre invitați, deși susține că l-a sprijinit necondiționat pe Nicușor Dan la președinția României.

Mai multe figuri publice care l-au susținut pe Nicușor Dan în campania electorală pentru funcția de președinte al României au mers azi la Parlament și la Cotroceni pentru a fi alături de președintele ales.

Printre ei nu s-a aflat și polițistul Marian Godină, care s-a remarcat în ultimele săptămâni prin faptul că l-a promovat intens pe noul președinte.

Într-o postare pe Facebook, Marian Godină spune că nu a fost invitat, dar s-a arătat deranjat că multe personaje s-au lipit de noul președinte. Mai mult, el susține că mesajele sale au fost folosite de echipa candidatului fără acordul său, fiind proiectate pe ecrane la mitinguri sau integrate în materiale video.

”Azi m-au întrebat mai mulți cunoscuți dacă sunt la Cotroceni. Le-am zis că nu sunt. Și când am fost la sală, m-au întrebat câțiva cum de nu sunt la București. E simplu. Nu am fost invitat de nimeni. Nici nu mă așteptam să fiu invitat, pentru că nu am făcut nicio clipă ceva cu gândul de a primi ceva în schimb. Toată susținerea pentru Nicușor Dan am arătat-o pentru că așa am simțit, pentru copiii mei și viitorul lor și al nostru. Însă a devenit frustrant să văd azi împânzit Facebook-ul cu poze de la Cotroceni de la fel și de fel de persoane. Și poate că nu aș fi fost chiar deloc supărat, dacă, în campanie, echipa lui Nicușor Dan, fără să mă întrebe măcar, nu ar fi folosit mesajele mele pentru a le proiecta pe un ecran gigant la mitingul din Piața Victoriei sau chiar într-un video pe pagina lui Nicușor Dan. Acum, mi se pare că a fost un oportunism grețos și nici măcar nu aș fi postat asta dacă ei nu s-ar fi folosit de acele mesaje”, scrie Marian Godină în postarea sa.

Polițistul mai scrie că azi s-a ales cu ”un teanc de reclamații la serviciu”, iar alții au ciocnit șampanie și s-au postat pe Facebook.

”Un fel de, la plăcinte înainte, la război înapoi. Dacă, citind textul meu, vi se pare că sunt cam ofticat, vă confirm eu că sunt. Cred că oricare ar fi în locul meu.

PS: nu regret nicio clipă nimic din ceea ce am făcut”, a mai scris Godină.