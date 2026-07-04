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Marea schimbare din hipermarketuri în 2026: Românii au învățat să citească etichetele, dar fac în continuare o greșeală majoră

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Tot mai mulți consumatori renunță la ideea că cel mai mic preț înseamnă automat cea mai bună alegere. Un raport publicat de Robeco arată că aproximativ trei din patru gospodării își schimbă comportamentul de cumpărare și nu mai cumpără doar produse ieftine. 

cumparaturi
„Cea mai mare greșeală este să cumperi doar din impuls” Sursă foto: Shutterstock

Consumatorii compară mai atent produsele, analizează calitatea, fiabilitatea și costurile pe termen lung, iar retailerii sunt nevoiți să concureze nu doar prin reduceri, ci și prin valoarea pe care o oferă.

Analistul economic Adrian Negrescu spune că și în România comportamentul de consum s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

„S-a schimbat modul în care românii consumă produse și servicii. Sunt mult mai atenți la preț și la veniturile lor. De la vremurile când se duceau și umpleau cărucioarele în hipermarketuri, de la acea explozie a consumului din anii 2000, ne-am întors la un consum rațional, în care lucrurile esențiale contează, mai ales produsele alimentare de bază, specifice anilor '90, de la cartofi și orez până la margarină și parizer, două dintre elementele de consum definitorii pentru sărăcia din acea perioadă”, explică el pentru „Adevărul”.

De ce nu mai este suficient să alegem produsul cel mai ieftin

Raportul arată că pentru consumatori, valoarea înseamnă și calitate, încredere, durabilitate și un raport corect între ceea ce plătesc și ceea ce primesc. Tocmai de aceea, multe companii încearcă să demonstreze că produsele lor merită banii, nu doar că sunt mai ieftine decât ale concurenței.

„Cred că, în primul rând, românii au redescoperit etichetele produselor și sunt mult mai atenți la ceea ce scrie pe etichetele respective. Sunt mult mai informați decât erau acum zece ani și sunt mult mai atenți la ceea ce conțin produsele alimentare pe care le consumă. Asta se vede mai ales la familiile cu copii, unde atenția este mult mai mare decât în trecut. Altfel spus, schimbările comportamentale legate de consum vizează inclusiv calitatea produselor”, subliniază Adrian Negrescu.

El spune că schimbarea nu se vede doar în alegerea produselor, ci și în cantitățile cumpărate. „Cumpărăm mai puțin, cumpărăm la 100 de grame și suntem mult mai atenți la ceea ce mâncăm, având în vedere riscurile pentru sănătate reprezentate de alimentele supraprocesate și, în principal, de produsele de tip fast-food”, punctează acesta.

Raportul confirmă această tendință la nivel internațional. Potrivit autorilor, consumatorii nu mai cumpără pur și simplu ce este la reducere, ci încearcă să obțină cel mai bun raport între preț și calitate. Din acest motiv, câștigă teren atât mărcile proprii ale marilor retaileri, cât și produsele second-hand sau recondiționate, pe care mulți cumpărători le consideră o alegere inteligentă, nu un compromis.

Românii își aleg mai atent cheltuielile

Tendința este confirmată și de Recession Tracker Analysis 2026, o analiză realizată de Publicis Groupe România, care arată că românii nu renunță complet la consum, ci devin mai selectivi în privința modului în care își cheltuiesc banii. În contextul inflației și al incertitudinilor economice, consumatorii pun mai mult accent pe controlul bugetului și pe raportul dintre preț și valoarea produsului.

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Potrivit analizei, primele cheltuieli pe care românii le reevaluează sunt vacanțele, mesele în oraș, comenzile de mâncare și activitățile de petrecere a timpului liber. În schimb, pentru produsele de bază încearcă să găsească variante care oferă cel mai bun raport între calitate și preț, fără să renunțe complet la obiceiurile de consum.

Studiul arată și că, în cazul achizițiilor mai costisitoare, precum electrocasnicele și electronicele, oamenii amână mai des cumpărăturile și analizează mai atent durabilitatea produselor și costurile pe termen lung, nu doar prețul de la raft. În același timp, transparența, costurile reduse și instrumentele care îi ajută să își gestioneze mai bine bugetul au devenit criterii tot mai importante în alegerea serviciilor financiare.

Cea mai scumpă greșeală: cumpărăturile făcute din impuls

Deși oamenii sunt mai atenți decât în trecut, Adrian Negrescu spune că una dintre cele mai costisitoare greșeli rămâne cumpărarea impulsivă: „Cea mai mare greșeală este să cumperi doar din impuls. Asta este cea mai mare greșeală.”

Analistul spune că o altă greșeală frecventă este că mulți cumpărători nu verifică suficient produsul înainte de a-l pune în coș. „Și, în al doilea rând, să nu fii atent la calitatea produsului. Din păcate, în continuare, sunt foarte mulți oameni care nu sunt atenți la termenul de valabilitate, la modul în care arată produsele respective”, susține specialistul.

Raportul Robeco arată că această schimbare de comportament este vizibilă în tot mai multe țări. Consumatorii compară prețurile, urmăresc programele de fidelizare și aleg brandurile pe care le consideră de încredere, chiar dacă nu sunt cele mai ieftine de pe raft. Autorii concluzionează că, pentru tot mai mulți cumpărători, „valoare” înseamnă combinația dintre preț, calitate și încredere, nu doar costul cel mai mic.

Potrivit studiului, retailerii care reușesc să câștige încrederea clienților sunt cei care oferă valoare în mod constant, nu doar promoții spectaculoase. O reducere mare poate aduce un client o singură dată, însă fidelitatea se construiește prin produse bune și prețuri percepute ca fiind corecte.

Cum putem face alegeri financiare mai bune

„Aș recomanda oamenilor să evite să cumpere din impuls tot felul de produse doar din prisma reclamei, a modului în care sunt prezentate la raft sau în reclamele din mass-media și social media. Să își facă un calcul foarte bine și să plece la cumpărături doar cu niște calcule foarte concrete legate de nevoile cu adevărat importante, de alimentație, de viața de zi cu zi, de ceea ce au nevoie”, mărturisește Adrian Negrescu.

Analistul atrage însă atenția că economisirea nu ar trebui să însemne renunțarea la orice mică plăcere: „Și, cred că este foarte important să nu uite și de lucrurile care îi definesc, de plăcerile pe care cu toții trebuie să ni le satisfacem la un moment dat. Altfel spus, să nu ne transformăm în niște mașini de economisire, uitând de delicatese, de dulciuri, de lucrurile care ne definesc până la urmă viața și ne creează, până la urmă, acea doză de dopamină necesară pentru a merge mai departe.”

Ghid de cumpărături

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