Nemții de la Mainz, excursie completă la Craiova: duel cu Știința și popas la Târgul de Crăciun

Mainz transformă deplasarea europeană de la Craiova într-un adevărat city-break pentru fanii săi. Clubul din Bundesliga oferă un pachet complet de 529 de euro, care include zbor charter Frankfurt–Craiova, bilete la meciul cu Universitatea și timp liber pentru vizitarea celebrului Târg de Crăciun din Bănie.

Universitatea Craiova o întâlnește pe 1. FSV Mainz în UEFA Conference League joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”.

La șase ani după vizita celor de la RB Leipzig, un nou club din Bundesliga ajunge în Cetatea Băniei, iar germanii nu vin singuri. Un grup considerabil de suporteri îi va susține din tribune.

Excursie completă pentru fani

Mainz a anunțat pe canalele oficiale că a pregătit o excursie completă pentru fani, la prețul de 529 de euro. Pachetul include zbor charter direct Frankfurt–Craiova, cazare și bilete la meci, dar și o oprire la Târgul de Crăciun deschis pe 14 noiembrie.

În Germania, târgurile de Crăciun sunt tradiție pură, însă clubul nu ezită să numească și cel din Craiova „celebru”.

„Săptămâna viitoare mergem împreună la Craiova, cu un zbor charter direct, un sejur relaxant în oraș și o vizită la celebrul Târg de Crăciun. Oricine dorește să însoțească Mainz 05 în România pentru meciul în deplasare din UEFA Conference League împotriva Universităţii Craiova are timp până joi pentru a rezerva excursia.

Pachetul este disponibil la prețul de 529 EUR, putând fi rezervate până la două pachete de călătorie per persoană. Pachetul de călătorie pentru meciul de la Craiova, organizat de Mainz 05, include zbor dus-întors de la Frankfurt la Craiova cu charter direct, cu plecare joi, 27 noiembrie, întoarcere pe 28 noiembrie, sunt incluse biletele de meci și transferurile cu autobuzul până la Aeroportul din Frankfurt şi Aeroportul Craiova, până în centrul orașului și la stadion.

La sosirea în Craiova, fanii vor avea timp să viziteze orașul și să viziteze faimosul Târg de Crăciun, care se deschide la prânz”, notează clubul german pe rețelele sociale.