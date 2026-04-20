Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu vine la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Majoritatea românilor se declară dezamăgiți de Ilie Bolojan. Ce spun despre un guvern fără PSD. Concluziile unui sondaj Avangarde

Cei mai mulți români se declară nemulțumiți de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează România și consideră că țara nu se îndreaptă într-o direcție bună, arată un sondaj realizat de Avangarde.

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Potrivit sondajului, 82% dintre românii întrebați ce părere au despre direcția în care se îndreaptă România au răspuns că direcția este greșită, în timp ce doar 15% consideră că aceasta este una bună. Totodată, 3% au spus că nu pot aprecia.

În ceea ce privește modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan, 50% dintre românii întrebați s-au declarat total nemulțumiți, 26% mai degrabă nemulțumiți, 20% mai degrabă mulțumiți și doar 2% spun că sunt foarte mulțumiți.

FOTO Avangarde
În rândul votanților PSD, 60% au răspuns că sunt total nemulțumiți de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan, 35% mai degrabă nemulțumiți, 3% mai degrabă mulțumiți și doar 1% foarte mulțumiți.

Întrebați dacă sunt mai degrabă dezamăgiți sau încântați de modul în care gestionează actualul Guvern România, ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 47% au spus că sunt mai degrabă dezamăgiți, 42% nu aveau așteptări și doar 10% spun că sunt mai degrabă mulțumiți.

Întrebați cât de mulțumiți sunt de activitatea Prim-ministrului Ilie Bolojan de până acum, 59% au spus că sunt deloc mulțumiți, 19% mai degrabă nemulțumiți, 10% mai degrabă mulțumiți și doar 2% foarte mulțumiți.

FOTO Avangarde
În ceea ce privește opinia oamenilor dacă PSD mai trebuie să rămână în Guvernul condus de Ilie Bolojan, 57% au spus NU, PSD trebuie să părăsească Guvernarea, în timp ce 23% au răspuns că PSD trebuie să rămână parte a Guvernului. 20% nu au răspuns.

FOTO Avangarde
Sondajul a fost realizat de Avangarde prin metoda CATI (telefonic) pe 1000 de subiecți, în perioada 08.04.2026 – 17.04.2026. La sondaj a răspuns populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. S-au realizat ponderări pe criterii precum: gen și nivel de educație. Eșantionul a fost unul multi-stratificat, probabilistic. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%. În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Avangarde - cu denumirea integrală Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde - este un institut nonpartizan fondat în 2005, specializat în studii de piață și cercetare socială. Acesta realizează sondaje prin care informează publicul privind agenda socială, atitudinile și tendințele din societate. Institutul de sondare Avangarde & The Center este deținut în majoritate de sociologul Marius Pieleanu. Din firma The Center, sociologul Vladimir Ionaș deține 40%.

Top articole

Partenerii noștri

image
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
După hidrocentrale, ONG-urile au pus gând rău și mineralelor rare. Expert: Sistemul energetic e sabotat/Ne-ar duce la blackout
gandul.ro
image
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
mediafax.ro
image
Giovanni Becali: “O echipă de Serie A l-a ofertat pe Musi!” Răspunsul dat de Dinamo
fanatik.ro
image
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
A făcut accident și l-a sunat imediat pe Donald Trump. După 3 săptămâni, s-a aflat unde a ajuns
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Scenariu dur - să nu se mai plătească
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Salariile la stat se recalculază. Ce înseamnă pragul de 4.000 lei brut şi cum vor fi plătiţi bugetarii în următorii ani
playtech.ro
image
Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă. Legătura neașteptată din copilărie cu președintele Nicușor Dan
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Primul nume mare care critică numirea lui Gică Hagi la naționala României
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Ilie Bolojan, anunţ despre DEMISIE: Am discutat cu preşedintele Nicuşor Dan!
romaniatv.net
image
Criză în sistemul de pensii din România! La fiecare 10 salariați există 9 pensionari. Viitor sumbru privind plata pensiilor
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, scandal cu fiul din cauza iubitei: „A zis că am jignit-o”. Ce i-a putut face nurorii
actualitate.net
image
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
click.ro
image
Ce a făcut Valentin Sanfira după ce melodia Codruței Filip a avut succes. Și-a spus adevărul prin cântec
click.ro
image
Horoscop luni, 20 aprilie. Familia unui nativ scoate la lumină adevăruri neștiute
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
