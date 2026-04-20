Majoritatea românilor se declară dezamăgiți de Ilie Bolojan. Ce spun despre un guvern fără PSD. Concluziile unui sondaj Avangarde

Cei mai mulți români se declară nemulțumiți de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează România și consideră că țara nu se îndreaptă într-o direcție bună, arată un sondaj realizat de Avangarde.

Potrivit sondajului, 82% dintre românii întrebați ce părere au despre direcția în care se îndreaptă România au răspuns că direcția este greșită, în timp ce doar 15% consideră că aceasta este una bună. Totodată, 3% au spus că nu pot aprecia.

În ceea ce privește modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan, 50% dintre românii întrebați s-au declarat total nemulțumiți, 26% mai degrabă nemulțumiți, 20% mai degrabă mulțumiți și doar 2% spun că sunt foarte mulțumiți.

În rândul votanților PSD, 60% au răspuns că sunt total nemulțumiți de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan, 35% mai degrabă nemulțumiți, 3% mai degrabă mulțumiți și doar 1% foarte mulțumiți.

Întrebați dacă sunt mai degrabă dezamăgiți sau încântați de modul în care gestionează actualul Guvern România, ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 47% au spus că sunt mai degrabă dezamăgiți, 42% nu aveau așteptări și doar 10% spun că sunt mai degrabă mulțumiți.

Întrebați cât de mulțumiți sunt de activitatea Prim-ministrului Ilie Bolojan de până acum, 59% au spus că sunt deloc mulțumiți, 19% mai degrabă nemulțumiți, 10% mai degrabă mulțumiți și doar 2% foarte mulțumiți.

În ceea ce privește opinia oamenilor dacă PSD mai trebuie să rămână în Guvernul condus de Ilie Bolojan, 57% au spus NU, PSD trebuie să părăsească Guvernarea, în timp ce 23% au răspuns că PSD trebuie să rămână parte a Guvernului. 20% nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat de Avangarde prin metoda CATI (telefonic) pe 1000 de subiecți, în perioada 08.04.2026 – 17.04.2026. La sondaj a răspuns populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. S-au realizat ponderări pe criterii precum: gen și nivel de educație. Eșantionul a fost unul multi-stratificat, probabilistic. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%. În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Avangarde - cu denumirea integrală Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde - este un institut nonpartizan fondat în 2005, specializat în studii de piață și cercetare socială. Acesta realizează sondaje prin care informează publicul privind agenda socială, atitudinile și tendințele din societate. Institutul de sondare Avangarde & The Center este deținut în majoritate de sociologul Marius Pieleanu. Din firma The Center, sociologul Vladimir Ionaș deține 40%.