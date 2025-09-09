Mai multă transparență în cămine: ONG-urile primesc drept de monitorizare

ONG-urile vor putea monitoriza respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile din centrele rezidențiale, se arată într-un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) anunță publicarea în transparență decizională a proiectului de Ordin de ministru privind aprobarea procedurii de verificare a eligibilității organizațiilor neguvernamentale, care vor face vizite de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale de tip rezidențial.

Scopul proiectului este de a pune în aplicare mecanismul independent de monitorizare a drepturilor, astfel încât acesta să răspundă cerințelor prevăzute de Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.

„Drepturile și demnitatea nu se negociază. Ele trebuie apărate zi de zi. Deschidem ușa către monitorizare independentă în centrele rezidențiale pentru persoanele vulnerabile, realizată cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale. Nu vorbim despre controale sau sancțiuni, ci despre o evaluare obiectivă și umană, care să arate realitatea și să ne ajute să îmbunătățim viața celor aflați în grijă. Prin transparență, dialog și implicarea societății civile, reducem riscul de abuzuri, creștem încrederea și, cel mai important, protejăm oamenii”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole.

Mecanismul, care va fi realizat cu sprijinul societății civile, are ca obiectiv principal respectarea drepturilor fundamentale ale beneficiarilor și a demnității persoanelor aflate în centre rezidențiale. Acesta presupune o evaluare independentă, menită să asigure respectarea drepturilor omului, și nu inspecție sau control al serviciilor sociale.

Procedura propusă are la bază 3 principii:

Monitorizare bazată pe dovezi, respectiv colectarea și analiza riguroasă a datelor relevante pentru rezultate obiective, care să contribuie la îmbunătățirea continuă a calității vieții beneficiarilor;

Implicarea organizațiilor de autoreprezentanți în procesul de monitorizare independentă;