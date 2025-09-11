MAI avertizează: site-ul cărții electronice de identitate a fost clonat

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat joi că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat. Autoritățile au precizat că portalul autentic pe care românii îl pot accesa este doar https://carteadeidentitate.gov.ro, subliniind că orice alt site este fals.

„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială.

Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro. Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.Vă recomandăm să accesați doar sursele oficiale!”, a comunicat MAI pe Facebook.