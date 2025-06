Fostul ministru care a negociat introducerea cărții electronice de identitate a întâmpinat probleme la eliberarea noului act. „Mi-au spus că legea nu s-a schimbat”

Ciprian Teleman, fostul ministru al Digitalizării, în mandatul căruia s-a negociat cu oficialii Comisiei Europene introducerea cărții electronice de identitate, a întâmpinat probleme la eliberarea noului document.

Ciprian Teleman a relatat problemele pe care le-a întâmpinat, la ghișeul Evidenței Populației din Corbeanca (județul Ilfov) când a vrut să-și schimbe actul de identitate valabil cu noul buletin cu cip.

„La eliberarea cărții electronice de identitate este un mic interogatoriu, care la mine s-a oprit în momentul în care doamna de la ghișeu a văzut că în actul de vânzare-cumpărare este trecută doar soția. Când a cumpărat terenul, soția mea l-a pus pe numele ei și pentru asta ea trebuie să vină fizic la Evidența Populației, la Corbeanca, să ateste că eu sunt soțul probabil...”, a spus fostul ministru, pentru HotNews.

„Procedura de preschimbare a unui document valabil cu unul nou este identică cu procedura veche de schimbare a unui document, adică prezentarea documentelor în original”, a mai adăugat acesta.

El a mai susținut că „birocrația” va fi un obstacol pentru obținerea noului act electronic de identitate.

„Mi se pare că birocrația asta nu stimulează adopția noului act electronic de identitate. În Corbeanca, unde am fost, mi-au spus că legea nu s-a schimbat și sunt obligați să ceară documentele după legea veche”, a explicat acesta.

Fostul ministru al Digitalizării spune că în afara faptului că trebuie să vină cu soție la ghișeu, i s-a mai cerut prezentarea în original a certificatului de naștere, a celui de căsătorie, a actelor de proprietate și a unui nou certificat de nomenclatură stradală.

Acesta a făcut referire și la chestionarul pe care trebuie să îl completeze solicitanții la ghișeu.

„M-au întrebat care este situația militară (rezervist, grad), ultimul nivel de studii, funcția pe care o am acum și ocupația. Am spus că sunt antreprenor. A căutat vreo 5 minute și nu a găsit antreprenor ca «ocupație» și m-a întrebat: «pot să vă trec „administrator firmă»? Și am spus că nu e nicio problemă că sunt administrator firmă. La final doamna de la ghișeu mi-a arătat un chestionar pe care l-am semnat că datele sunt conforme cu ce a înregistrat ea”, a mai relatat el.

Ce reclamă românii

Iar fostul ministru nu este singurul care reclamă probleme cu privire la obținerea noii cărți de identitate

„Nu există cititoare pentru noile cărți. Au fost eliberate doar ca să nu se piardă fondurile de la UE. Neavând domiciliul trecut explicit ci stocat digital, cardul nu poate fi folosit. Am ajuns, cu programarea on-line la evidenta populației și am renunțat când am aflat toate detaliile de la ofițerul de acolo...”, a scris o persoană la o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în care este prezentat noul site al Cărții Electronice de Identitate (CEI).

Cetățenii susțin și că noile documente nu pot fi citite la notari, bănci sau în alte instituții.

„Multa lume... întâmpină probleme la notari, bănci sau în alte instituții pentru că aceștia nu au în dotare cititoare de buletine, astfel ei nu îți pot valida domiciliul. Ca să mergi la un notar care nu are cititor de carduri/buletine, trebuie să mergi la evidența populației să îți emită o adeverință în care să fie notată reședința. Care sunt soluțiile pe care le luați sau ne sfătuiți să le luăm in astfel de circumstanțe?”, întreabă o altă persoană.

Cartea electronică de identitate (CEI) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere, care permite titularului să facă dovada identității, fizic și în mediul digital, și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice și entitățile private, se menționează pe site-ul Cărții Electronice de Identitate.

Prima Carte Electronică de Identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români începând cu vârsta de 14 ani, în limita fondurilor asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a informat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Cartea Electronică de Identitate conține, în format tipărit, următoarele informații:

- Față: denumirea statului emitent, numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, data nașterii, codul numeric personal, numărul documentului, data expirării, semnătura olografă și imaginea facială;

- Verso: data emiterii și autoritatea emitentă, zona de citire automată, zona CIP.

Cetățenii cărora le expiră valabilitatea documentului de identitate, dar nu doresc obținerea cărții electronice de identitate, au la dispoziție varianta solicitării unei cărți de identitate simple (CIS). Cetăţenii pot solicita eliberarea unei cărţi electronice de identitate, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate.