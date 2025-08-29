search
Vineri, 29 August 2025
Documentul care-i ajută pe români să călătorească mai ușor în străinătate, alături de copii. Cum și unde se poate obține

Publicat:

Din luna iunie a acestui an a fost introdusă cartea electronică de identitate pentru minorii sub 14 ani. Este un soi de buletin pentru copii foarte util mai ales pentru călătorii. Specialiștii de la Evidența Populației au explicat care sunt beneficiile și cum se poate obține. 

Noile cărți de indentitate pentru copii vin să faciliteze călătoriile în familie FOTO adevărul
Noile cărți de indentitate pentru copii vin să faciliteze călătoriile în familie FOTO adevărul

Un nou document de identitate valabil de această dată și pentru copii ușurează călătoriile familiilor în străinătate. Este vorba despre cartea electronică de identitate pentru minori. Cu ajutorul acesteia copiii cu vârsta sub 14 ani nu mai au nevoie de pașaport pentru a călători cu familia în străinătate. Și aici ne referim la statele Uniunii Europene. În plus este valabilă și pentru două țări non-UE intens circulate de români. Specialiști de la Evidența Populației explică cum ne ajută și mai ales cum poate fi obținută această carte electronică de identitate pentru copii. 

Documente de călătorie pentru copii. Unde le poți folosi

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat faptul că inclusiv copii cu vârsta de până la 14 ani pot beneficia de o carte electronică de identitate. Aceasta are dimensiunea unui card bancar și are un cip prin intermediul căreia pot fi citite toate datele de indentificare ale copilului. Adică, exact la fel ca în cazul cărților electronice de identitate pentru adulți.  Aceste cărți de identitate pentru copii sunt opționale și au un termen de valabilitate variabil, în funcție de vârsta copilului.

„Opțional, începând cu luna iunie 2025 se pot elibera cărți electronice de identitate și copiilor sub 14 ani. Termenul de valabilitate al cărților de identitate este de doi ani pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și doi ani, și de patru ani pentru copii cu vârste între doi și 14 ani”, precizează Viorela Dieaciuc, șefa Serviciului Public Local de Evidența Populație din Botoșani.

Propriu-zis, aceste cărți electronice de identitate pentru copii sunt utile atunci când familiile călătoresc în străinătate, alături de cei mici. Este o variantă mai ieftină și mai fiabilă a pașaportului. Înainte de 2 iunie 2025, pentru a ieși din țară cu un copil era nevoie de pașaport. Un pașaport electronic simplu costă 234 de lei de lei pentru un copil sub 12 ani și 258 de lei pentru un copil cu vârsta de peste 12 ani.

Cea mai ieftină variantă era un pașaport simplu temporar. Acesta costă 96 de lei, dar are valabilitate de doar un an. Odată cu introducerea cărții electronice de identitate pentru copii, părinții pot opta pentru acest document. Costă 70 de lei, poate fi făcut la orice Serviciu de Evidență a Populației din țară unde cartea electronică de identitate a fost operaționalizată și se eliberează în maxim 30 de zile. În unele orașe din țară se poate elibera și în șapte zile. Această carte electronică de identitate poate înlocui și certificatul de naștere.

Cu acest document copiii pot călători alături de părinți, fără pașaport în toate țările membre ale Uniunii Europene dar și în Turcia și Republica Moldova. Mai ales Turcia ca destinație de vacanță este vizitată de multe familii de români, alături de copii. „În primul rând cărțile electronice de identitate reprezintă un document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și statelor care recunosc cartea electronică de identitate precum Turcia și Republica Moldova. Acesta este un element de noutate pentru România. Pot înlocui la un moment dat și certificatul de naștere al copilului în cazul în care nu este găsit de către părinți”, precizează Viorela Dieaciuc. 

Cum pot fi obținute cărțile electronice de identitate pentru copii

Cărțile electronice de identitate pentru minori se obțin de la orice Serviciu de Evidență a Populației. Este nevoie de o serie de documente, dar și plata unei taxe de 70 de lei, începând cu luna august. „Cărțile electronice de identitate pentru minori, costă 70 de lei începând cu luna august. Cererile pot fi depuse de ambii părinți, de către tutore, reprezentant legal, în funcție de fiecare caz în parte. Este nevoie de certificatul de naștere, certificatul de căsătorie al părinților și dovada chitanței contravalorii a 70 de lei”, precizează directorul SPCLEP Botoșani.

În plus, până la 12 ani nu este nevoie de amprentarea copilului. Mulți tineri au optat pentru obținerea acestui document, mai ales fiindcă călătoresc regulat în străinătate. „Pentru mine este un avantaj. Am doi copii. Vă imaginați că trebuie pașaport la amândoi. Iar unul are peste 12 ani. Mergem în vacanțe, în Germania. Avem rude acolo”, mărturisește o botoșăneancă venită să se intereseze de acest pașaport electronic de identitate. 

Cărțile electronice de identitate pot fi obținute în toată țara

Important de știu: cărțile electronice de identitate, atât pentru minori, cât și pentru adulți pot fi obținute, începând cu 1 august 2025, de la orice Serviciu Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor din țară. Indiferent de locul de domiciliu sau reședință. Ulterior aceste cărți electronice de identitate vor putea fi solicitate și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în străinătate. 

 

Societate

