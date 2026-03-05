Start fabulos pentru două românce la Indian Wells. Sorana Cîrstea strânge bani ca furnica pe final de carieră

Sorana Cîrstea (35 de ani, 38 WTA) a obținut azi-noapte o victorie muncită la debutul Indian Wells, în meciul cu Tatjana Maria (38 de ani, 59 WTA), și a pus mâna pe un premiu de 36.110 de dolari și 35 de puncte.

Sorana s-a impus la capătul unui meci întins pe durata a aproape două ore. Cîrstea a câștigat setul de debut cu 6-4, dar apoi a cedat cu 4-6 în cel secund. În decisiv, românca a forțat și s-a distanțat rapid la 3-0, reușind în cele din urmă să-l câștige cu 6-3.

Ambele jucătoare au servit câte patru ași. Sorana conduce acum cu 5-1 la confruntările cu Tatjana Maria.

În turul doi, Cîrstea o va întâlni pe Diana Shnaider, favorita cu numărul 21. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, în optimile de finală ale turneului de la Austin, când Cîrstea s-a impus cu 2-1 la seturi.

Și Jacqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a trecut în turul doi de indoneziana Janice Tjen (23 de ani, 39 WTA), scor 4-6, 6-4, 7(6), după un meci care a durat două ore și 46 de minute. Urmează duelul cu Maya Joint (19 ani, 29 WTA).

Doar Gabriela Ruse (28 de nai, 74 WTA) s-a împiedicat în primul tur. A fost învinsă de australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 85 WTA) în două seturi, 7-5, 6-2.