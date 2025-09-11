search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Explodează amenzile pentru aruncarea ambalajelor pe jos și toaletarea neautorizată a arborilor în Capitală. Sancțiunile propuse, de 50 de ori mai mari decât cele actuale

Publicat:
Ultima actualizare:

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Capitalei, care propune majorarea de zeci de ori a amenzilor pentru aruncarea ambalajelor pe jos și toaletarea neautorizată a arborilor.

image

 Este vorba despre normele prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009,  se arată în anunțul referitor la elaborarea proiectului de act normativ postat pe site-ul PMB, care poate fi consultat AICI.

Se propune întărirea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din București prin majorarea substanțială a amenzilor pentru distrugerea acestora, completarea listei contravențiilor, simplificarea procedurilor administrative și introducerea unor cerințe stricte de documentare a intervențiilor asupra vegetației.

La cât ajung amenzile, potrivit proiectului

Majorarea amenzilor este justificată prin faptul că „actualele valori nu au avut efect de prevenție”.

Pentru defrișarea neavizată a oricărui arbore, tăierea neavizată de ramuri (toaletări), transplantarea neavizată a arborilor, distrugerea mobilierului urban, deteriorarea aleilor, căilor de acces, sistemelor de irigații, etc. cuantumul amenzii a fost mărit substanțial.

Pentru persoane fizice amenzile cresc de la 50-100 lei la 3.000-5.000 lei, în timp ce pentru persoane juridice, amenzile cresc de la 1.000-5.000 lei a la 4.500-5.000 lei

Defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de ambalaje, hârtie, sticle etc. pe spațiul verde, prinderea faunei specifice ecosistemului parcurilor cuantumul amenzii vor fi sancționate, de asemenea cu amenzi mai mariî.

Astfel, pentru persoane fizice, amenzile cresc de la 100-200 lei  la 200-500 lei, iar pentru persoane juridice, de la 1.000-2.500 lei  la 1.000-3.000 lei

Și în cazul defrișării și toaletării neavizate a oricărui arbore ocrotit sau remarcabil, deteriorarea spațiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, nerespectarea obligativității de execuție a plantării în compensare, etc. cuantumul amenzii crește după cum urmează: pentru persoane fizice, creșterea este de la 300-1000 lei la 4000-5000 lei, iar  pentru persoane juridice, de la 2500-5000 lei la 4500-5000 lei.

Eliminarea interdicției generale privind accesul persoanelor pe spațiile verzi, prevăzută în proiect

Proiectul de hotărâre completează lista faptelor ilicite sancționabile, precum diminuarea intenționată a suprafeței de spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale ce împiedică vegetația să se dezvolte, practică întâlnită mai ales pe terenuri private unde spațiul verde este transformat în parcare sau curte betonată. Proiectul pus în dezbatere publică propune aplicarea de amenzi corespunzătoare pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde distrus. 

De asemenea, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociației de locatari/proprietari pe cererea de aviz pentru toaletarea sau defrișarea vegetației din jurul imobilelor.

Este introdusă, în schimb, obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor de avizare pentru lucrările de defrișare sau toaletare și obligația de notificare și documentare post-intervenție.

Totodată, se stabilește un raport echilibrat pentru plantarea în compensare în cazul arborilor aflați în declin biologic.

O altă noutate este eliminarea interdicției generale privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice.  

București

