Rusia se oferă să medieze negocierile de pace între Iran ș SUA. „Americanii gestionează foarte prost situația”

Rusia a anunțat joi, 5 martie, că este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran și SUA.

„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-şi ofere serviciile de mediere”, a declarat reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, pentru cotidianul rus Izvestia, scrie Agerpres.

Diplomatul rus Mihail Ulianov a declarat că reluarea dialogului dintre SUA și Iran este puțin probabilă în prezent.

El a subliniat că obiectivele ambelor părți, mai exact prevenirea unui Iran cu arme nucleare și ridicarea sancțiunilor, nu pot fi atinse prin mijloace militare. Potrivit acestuia, Iranul ar accepta o mediere a Rusiei, însă SUA consideră că nu au nevoie de intermediari.

„De fapt, americanii gestionează foarte prost situaţia”, susţine diplomatul rus, citat de Xinhua.

La începutul săptămânii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat SUA pentru atacurile asupra Iranului, coordonate cu Israelul, pe care le califică drept o „agresiune directă”.

„Pot spune doar că suntem în contact constant cu conducerea iraniană și discutăm situația din această țară. În același timp, continuăm dialogul cu conducerea statelor afectate de conflict, inclusiv cu statele din Golful Persic”, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„În ceea ce privește negocierile mediate de Oman între Statele Unite și Iran, putem cu siguranță să ne exprimăm profunda dezamăgire că, în ciuda rapoartelor privind progresele semnificative în aceste negocieri, situația s-a deteriorat totuși până la o agresiune directă”, a mai transmis oficialul rus.

De asemenea, președintele Vladimir Putin a calificat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său.

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran. Fiica, nepotul, nora și ginerele Liderului Suprem au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.