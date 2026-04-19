Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Bandă unică nouă în București: autobuzele vor circula fără blocaje între Arcul de Triumf și Piața Presei

Autobuzele circulă de sâmbătă fără restricții pe o bandă unică nouă amenajată pe Bd. Regele Mihai I, între Arcul de Triumf și Piața Presei, pe o distanță de 1,2 kilometri. Măsura vizează mai multe linii importante și face parte din strategia autorităților de a reduce timpii de deplasare și de a încuraja utilizarea transportului în comun în București.

Banda unică pentru autobuz
Primăria Capitalei a anunțat noile benzi unice pentru autobuze. Foto PMB

„Continuăm să prioritizăm transportul în comun! Începând din 18 aprilie, autobuzele au liber, între Arcul de Triumf și Piața Presei. Circulă neîntrerupt pe bandă unică pe Bd. Regele Mihai I pe ambele sensuri. Este vorba despre liniiile 100, 203, 205, 331, 331B și 335. Banda are o lungime de 1,2 km și se află pe centrul bulevardului”, a informat Primăria Municipiului București (PMB).

Potrivit acesteia, cele trei stații de pe traseu au fost relocate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI, după cum urmează:

  • „Arcul de Triumf” (aferentă liniilor 203, 205, 331, 331B şi 335);
  • „Muzeul Satului” (aferentă liniilor 203, 205, 331, 331B şi 335);
  • „Piața Presei” (aferentă liniilor 100, 203, 205 şi 335).

Tot de sâmbătă, la stația „Piața Presei”, de pe banda unică, vor opri și autobuzele liniilor 331 și 331B.

65 de benzi unice pe 58 de kilometri

În București, Primăria Capitalei a realizat până acum 58 km de bandă unică pentru mijloacele de transport în comun. Astfel că timpii în trafic s-au redus semnificativ și a crescut numărul de călători.

Capitala ajunge astfel la culoare unice pe:

1. Splaiul Independenței, între Piața Unirii și Calea Victoriei, pe sensul spre Calea Victoriei;

2. Bd. Regina Elisabeta şi Bd. Mihail Kogălniceanu, pe ambele sensuri;

3. Bd. Regina Elisabeta, între strada Academiei şi Bd. I.C.Brătianu, pe sensul spre Bd. I.C.Brătianu;

4. Bd. Dacia, între Calea Dorobanților și Calea Moșilor, pe sensul spre Calea Dorobanților;

5. Bd. Dacia, între strada Viitorului și Calea Moșilor, pe sensul spre Calea Moșilor;

6. Bd. Unirii, între piața Unirii și Piața Alba Iulia, pe ambele sensuri;

7. Bd. Decebal, între strada Dristorului și Piața Alba Iulia, pe ambele sensuri.

8. Bd. Iuliu Maniu, între Aleea Cetățuia şi Bd. Doina Cornea, pe sensul spre Doina Cornea

9. Calea Griviței, între Gara de Nord și Pasajul Basarab, pe ambele sensuri

10. Calea Plevnei, între strada Witting şi strada Constantin Noica, pe sensul spre strada Costantin Noica

11. Bd. Corneliu Coposu, între Piața Unirii și strada Sfânta Vineri, pe sensul spre Piața Unirii

12. Bd. Drumul Taberei, între strada Mihaela Ruxandra Marcu și Drumul Taberei nr.34

13. Bd. Mareșal C-tin Prezan, între Piața Arcului de Triumf și Piața Charles de Gaulle, pe sensul spre Piața Charles de Gaulle

14. Calea Dorobanţilor, între Piața Dorobanților și Ștefan cel Mare, pe sensul spre Ștefan cel Mare

15. Calea Dorobanților, între Ștefan cel Mare și strada Mihai Eminescu, pe ambele sensuri

16. Calea Dorobanților, între Bd Dacia și Piața Lahovary, pe sensul spre Piața Lahovary

17. Calea Floreasca, între Ștefan cel Mare și strada George Călinescu, pe sensul spre Ștefan cel Mare

18. Strada Locotenent Aviator Radu Beller, între strada Aviator Popa Marin și Piața Dorobanților, pe sensul spre Piața Dorobanților

19. Bd. Aviatorilor, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Charles de Gaulle, pe sensul spre piața Charles de Gaulle

20. Bd. Aviatorilor, între Bd. Mircea Eliade și Piața Charles de Gaulle, pe sensul spre piața Charles de Gaulle

21. Bd Regele Mihai I al României, pe sensul spre piața Arcului de Triumf

22. Șoseaua P.D. Kiseleff

23. Bd Iuliu Maniu, între strada Bârsănești şi nr. 73, pe sensul spre bulevardul Doina Cornea

24. Bd. G-ral Gh.Magheru şi Bd. Nicolae Bălcescu, pe ambele sensuri

25. Strada Vasile Pârvan, pe sensul spre Bd. Regina Elisabeta

26. Strada Ştirbei Vodă, între strada Ion Câmpineanu și Calea Victoriei, pe sensul spre Calea Victoriei

27. Bd Carol I, între Piaţa C.A.Rosetti și Teatrul Naţional, pe sensul spre Bd. Nicolae Bălcescu

28. Bd. Uverturii, între strada Dezrobirii și Șoseaua Virtuții, numai pe sensul spre Virtuții

29. Șoseaua Virtuții și Calea Crângași, între Bd. Constructorilor și Pasajul Grant, pe sensul spre Pasajul Grant

30. Bd. Eroilor, între Strada Doctor Carol Davila și Bd. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu

31. Strada Dumitru Bagdasar, între Bd. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu și Șoseaua Panduri

32. Șoseaua Cotronceni , între bd. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu și Strada Zării, pe ambele sensuri

33. Bulevardul Aerogării, între şoseaua Nicolae Caramfil şi strada Neagoe Vodă, pe ambele sensuri

34. Șoseaua Olteniței, între strada Laloșu și Piața Sudului, pe ambele sensuri

35. Șoseaua Mihai Bravu, între Calea Vitan și Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri

36. Șoseaua Stefan cel Mare, pe ambele sensuri

37. Bd. Iancu de Hunedoara, pe ambele sensuri

38. Șoseaua Nicolae Titulescu, între strada Doctor Iacob Felix și strada Maltopol, pe ambele sensuri

39. Șoseaua Colentina, între Șoseaua Mihai Bravu și strada Melodiei,pe ambele sensuri

40. Strada Buzești, între strada Popa Tatu și strada Polizu, pe sensul spre strada Polizu.

