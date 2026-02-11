MAE, atenționare de călătorie pentru Germania: Trafic aerian perturbat de greva piloților și însoțitorilor de bord

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloților și a însoțitorilor de bord angajați ai companiei Lufthansa. Acțiunea sindicală va afecta traficul aerian pe mai multe aeroporturi importante din țară.

Potrivit MAE, grevele vor avea loc pe aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin și Hanovra, urmând să genereze perturbări semnificative în programul curselor aeriene operate pe aceste aeroporturi. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp statusul zborurilor și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate.

Pentru detalii suplimentare, autoritățile recomandă consultarea site-urilor oficiale ale aeroporturilor:

Munich Airport – www.munich-airport.de

Frankfurt Airport – www.frankfurt-airport.com

Hamburg Airport – www.hamburg.de/flughafen

Bremen Airport – www.bremen-airport.com

Stuttgart Airport – www.stuttgart-airport.com

Köln/Bonn Airport – www.koeln-bonn-airport.de

Düsseldorf Airport – www.dus.com

Berlin Brandenburg Airport – ber.berlin-airport.de

Hannover Airport – www.hannover-airport.de

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +49 302 123 9555, +49 302 123 9514, +49 302 123 9516, precum și la Consulatele Generale ale României din München (+49 89 553307, +49 89 98106143), Bonn (+49 228 6838135, +49 228 6838211, +49 228 6838244, +49 228 6838254) și Stuttgart (+49 711 6648611–615). Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

În situații dificile sau de urgență, românii aflați în Germania au la dispoziție telefoanele de permanență: Berlin (+49 160 1579938), München (+49 160 2087789), Bonn (+49 173 5757585) și Stuttgart (+49 171 6813450).

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginii de internet a Ambasadei României la Berlin (https://berlin.mae.ro/) și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă gratuit pentru Android și iOS, care oferă alerte și sfaturi utile pentru călătoriile în străinătate.