Luna plină din iunie 2026 este „Luna Căpșună”. Când poate fi admirată și de ce se numește așa

Prima lună plină de după solstițiul de vară va putea fi admirată în noaptea de 29 iunie. Cunoscută drept „Luna Căpșună”, aceasta nu își datorează numele culorii sale, ci unei tradiții vechi care marchează perioada în care se coc căpșunile.

De ce luna plină din iunie se numește „Luna Căpșună”

În ciuda denumirii sale, „Luna Căpșună” nu își trage numele de la culoarea pe care o are. Acesta provine din tradițiile populațiilor indigene din America de Nord și face referire la perioada în care căpșunile ajungeau la maturitate și începea recoltarea lor.

Numele era folosit de triburile algonchine din nord-estul continentului, dar și de popoarele Ojibwe, Dakota și Lakota, pentru a marca sfârșitul lunii iunie, când fructele erau gata de cules.

În diferite regiuni și culturi, aceeași lună plină a fost cunoscută și sub alte denumiri, precum „Luna fructelor coapte”, „Luna înfloririi”, „Luna porumbului verde”, „Luna săpatului” (Hoer Moon) sau „Luna nașterii”, fiecare reflectând activitățile agricole ori schimbările specifice acestei perioade a anului.

Cum se vede „Luna Căpșună” și când o putem admira

Pe 29 iunie, aceasta va putea fi observată cu ochiul liber. Pentru o imagine cât mai clară, este bine să alegeți un loc aflat departe de luminile puternice ale orașului.

În ciuda numelui său, „Luna Căpșună” nu va avea o culoare roz sau roșie. Ea poate părea aurie ori portocalie atunci când apare la orizont, un efect produs de atmosfera Pământului.

Nu aveți nevoie de un telescop pentru a vă bucura de spectacol. Cu ochiul liber, Luna va fi ușor de observat, iar un binoclu vă poate ajuta să distingeți mai bine craterele.