Lia Olguța Vasilescu anunță că nu va tăia din salarii la Primăria Craiova. De ce preferă disponibilizările

Primarul Craiovei a afirmat duminică, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan urmează să aibă o întâlnire cu primarii pe tema noului pachet de disponibilizări în administraţia locală şi a creşterilor de impozite şi taxe.

"Aşa cum aţi aflat, probabil tot surplusul de taxe şi impozite locale pe care primăriile îl vor strânge de la cetăţeni va merge către bugetul de stat. Statul nu va lua direct din aceste taxe, dar va scădea cotele de IVG (n.red.: impozitul pe venitul global) şi de TVA care revin localităţilor, care sunt tot banii cetăţenilor din localităţile respective. Nu sunt bani pe care îi dă Guvernul, aşa cum se minte intenţionat. Aceia sunt bani care se reţin din taxele şi impozitele cetăţenilor din localităţile respective şi automat, dacă se va face acest lucru, bugetele localităţilor nu vor creşte, deşi taxele şi impozitele locale au crescut, astfel încât cetăţenii, din păcate, nu vor putea să resimtă lucruri mai multe care să se facă în localităţile lor. Din păcate, până acum, discuţiile pe care le-am avut în Asociaţia Municipiilor din România nu s-au concretizat în niciun fel. Domnul Bolojan ne-a anunţat doar că vrea să facă acest lucru. Se va discuta însă în coaliţie", a declarat Olguţa Vasilescu, scrie Agerpres.

Aceasta a subliniat că Primăria Craiova "se numără printre norocoşi", pentru că bugetul i-a permis să aloce bani pentru continuarea proiectelor prin PNRR, bani pe care Guvernul i-a trimis pe 31 decembrie.

"Din fericire, noi nu am resimţit atât de tare criza din ultimul an, în sensul că timp de nouă luni nu s-au achitat facturile din PNRR, către care sunt bani din fondurile europene şi care ar fi trebuit să intre în bugetele localităţilor, prin ministerele de resort, ca să se poată plăti sumele respective către firmele care construiesc în Craiova. Din fericire, bugetul ne-a permis să alocăm aceşti bani şi să nu întrerupem deloc lucrările, aşa cum s-a întâmplat în alte localităţi din România. Ca să înţelegeţi ce bătaie de joc: până la urmă, banii din PNRR care sunt în România şi care trebuiau să fie viraţi în ultimele nouă luni au sosit la localităţi în data de 31 decembrie, când practic nu se mai puteau face niciun fel de plăţi. Asta arată modul în care Guvernul României tratează, din păcate, primăriile. Şi atunci mă întrebaţi dumneavoastră cum ar trebui să reacţioneze primarii din cauza aceasta? Vedeţi nemulţumirea primarilor. Din cauza aceasta, vă spun că nu numai primarii PSD sunt nemulţumiţi, ci primarii din toate partidele politice, pentru că niciodată nu a fost atât de multă bătaie de joc în ceea ce priveşte tratamentul pe care îl asigură Guvernul administraţiilor publice locale", a spus Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, cei mai afectaţi de creşterile de taxe şi impozite sunt cei mai săraci dintre români, deoarece au fost eliminate şi anumite reduceri, cum ar fi cele pentru blocurile de locuinţe vechi.

"De exemplu, pentru locuinţe în blocuri care au o vechime mai mare de 50 de ani, să zicem, acolo existau nişte reduceri de taxe. Or, s-au eliminat toate aceste reduceri. Cei mai afectaţi sunt într-adevăr cei mai săraci, cei care locuiesc în aceste blocuri, care sunt cele mai vechi. Dar acesta este textul legii, aici nu are nicio legătură cu niciun fel de primărie, nu este vreo intervenţie, este pur şi simplu textul aşa cum a fost scris", a precizat primarul Craiovei.

Legat de reducerile de cheltuieli cu personalul pe care Primăria Craiova va trebui să le facă, Vasilescu a subliniat că va alege să facă disponibilizări, şi nu reduceri de salarii, iar în acest sens va renunţa la 19 angajaţi.

"La Craiova ar trebui să disponibilizăm 19 persoane. Nu voi face reduceri de salarii, voi face disponibilizări. De altfel, şi aici a fost o minciună care s-a perpetuat tot timpul, cum că PSD-ul este împotriva reformei şi împotriva disponibilizărilor. Asociaţia Municipiilor din România şi eu, personal, milităm de trei ani de zile pentru o lege care înseamnă evaluarea scrisă a funcţionarilor publici în fiecare an. Asta înseamnă că în momentul în care funcţionarul este nepregătit, nu înţelege că trebuie să trateze cu respect cetăţenii, automat el poate să fie disponibilizat. Până acum, oricâte disponibilizări am încercat să facem, din păcate, instanţele ne-au dat înapoi funcţionarii publici ca să-i angajăm. Practic, era un fel de stat în stat. Nu exista niciun fel de posibilitate de a elimina din primărie un funcţionar public, chiar şi atunci când el greşea flagrant. Şi ştiţi foarte bine că au fost cazuri la Craiova când s-a greşit flagrant şi din păcate instanţele le-au dat câştig de cauză", a menţionat Olguţa Vasilescu.