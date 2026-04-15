Articol publicitar

NIBIRU anunță 2 noi festivaluri, 80+ artiști și un eveniment online de 4 ore, cu premii în valoare de 615.000 euro, pe 16 aprilie

0
0
Publicat:

Pe 16 aprilie, NIBIRU pregătește unul dintre cele mai importante anunțuri pentru sezonul de vară 2026, extinzând lineup-ul la peste 200 de artiști români și internaționali și consolidând poziționarea proiectului ca unul dintre cele mai mari hub-uri de entertainment de pe litoral.

LINE UP NIBIRU png

Timp de aproximativ 4 ore, într-un live transmis pe YouTube, Selly va anunța două noi festivaluri, peste 80 de artiști și experiențele care completează calendarul NIBIRU pentru vara 2026.

Live-ul are un format interactiv în care publicul intră în direct și participă în timp real. Utilizatorii ghicesc artiștii din lineup și câștigă premii pe loc, iar întregul proces de anunț se transformă într-un show construit pe implicare și emoția momentului.

Două noi festivaluri, o vară extinsă de evenimente

Cele două noi concepte care vor fi dezvăluite joi, pe 16 aprilie, completează un calendar deja conturat, construit pe mai multe tipuri de public și experiențe:

GALAXIA (17–19 iulie) GALAXIA, va deschide oficial seria marilor festivaluri si transformă NIBIRU în epicentrul verii, pe durata a trei zile în care energia tropicală, muzica și experiențele imersive se întâlnesc pe litoral. Cu un line-up ce îmbină headlineri internaționali -  HUGEL, Ozuna și Nicky Jam printre primii artiști confirmați -  și artiști locali, evenimentul construiește un ritm continuu, de la apus până la răsărit, redefinind ideea de party ca experiență completă.

NEBULA X (24–26 iulie) aduce în prim-plan scena electronică, cu focus pe EDM, techno și house, într-un format gândit pentru publicul de club și festival internațional.

K-POP Days (1–2 august) introduce un format pilot dedicat comunității K-pop – un public în creștere, testând potențialul unui segment cu vizibilitate globală.

The Artist Awards (5–6 august) combină concertele live cu un sistem de premiere al industriei de entertainment, conectând artiști, influenceri și public într-un singur format.

RETROGRADE (28–30 august) închide sezonul cu un concept centrat pe cultura anilor 2000, cu artiști internaționali precum Timbaland, Fat Joe și Busta Rhymes.

Nibiru Arena vedere 2026 png

Calendarul este completat de evenimente speciale, inclusiv concertul Gipsy Kings de pe 9 august și seri tematice dedicate culturilor balcanice și mediteraneene: Greek Night & Gipsy Fire Party (21 august). De la energie și experiențe culinare neconvenționale, până la show-uri spectaculoase de noapte, fiecare festival aduce o identitate proprie și contribuie la diversitatea unui proiect construit pentru publicuri diferite, dar unite de aceeași dorință: experiențe memorabile.

Premii de 615.000 euro și participare în timp real

În parteneriat cu eMAG, live-ul din 16 aprilie include activări într-un format interactiv. Participanții vor intra în concursuri cu premii, de la gadgeturi premium și produse tech până la beneficii oferite de parteneri.

În total, vor fi oferite 111.395 de premii utilizatorilor înregistrați pe www.nibiru.net, în valoare totală de aproximativ 615.000 euro, dintre care 111.000 de coduri de discount pentru festivalurile NIBIRU, 362 de bilete gratuite, precum și premii speciale precum 3 iPhone 17, 3 căști AirPods 4, un laptop MacBook Neo, 3 boxe portabile JBL Flip 7, 3 aparate foto Fujifilm Instax Mini și 20 de vouchere eMAG.

Formatul transformă publicul din audiență în participant activ, iar valoarea premiilor, alături de implicarea în timp real, îl poziționează printre cele mai ample activări digitale din România.

Accesibilitate: experiențe de la 49 de lei

Modelul NIBIRU se diferențiază prin diversitatea experiențelor, iar accesibilitatea rămâne un pilon central al proiectului. Biletele pentru anumite evenimente pornesc de la 49 de lei, iar o parte importantă din experiență va putea fi accesată în mod gratuit în zona de promenadă, acolo unde publicul poate participa la concerte și show-uri live, inclusiv pe scena principală.

Zonele dedicate, precum Berăria NIBIRU, extind experiența prin concerte și activări într-un cadru relaxat, orientat către un public larg.

Nibiru vedere panoramica nocturna jpg

Un nou model de entertainment pe litoral

Prin combinația dintre festivaluri tematice, artiști internaționali, accesibilitate și conținut continuu, NIBIRU își consolidează poziția ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte de entertainment din România. Implicarea directă a publicului definește acest model și îl aliniază modului în care funcționează astăzi industria, în care experiența se construiește împreună cu participanții.

Live-ul din 16 aprilie devine un show în sine, construit pe interactivitate și participare directă. Publicul intră în joc, influențează desfășurarea, trăiește emoția descoperirii și primește premii pe loc, într-un format care transformă comunicarea într-o experiență.

Despre NIBIRU

NIBIRU este un proiect de entertainment dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești, conceput ca un ecosistem integrat care reunește festivaluri, concerte și experiențe tematice într-un calendar extins de vară. Sezonul 2026 include 46 de zile de evenimente și peste 200 de artiști români și internaționali, distribuiți pe multiple scene și formate.

Prin combinația dintre lineup global, diversitate de concepte și mecanisme digitale de implicare, proiectul atrage public din afara țării și se poziționează într-un circuit mai larg al destinațiilor de entertainment de vară. Accesul pornește de la 49 de lei, iar o parte din experiență rămâne deschisă publicului larg, ceea ce susține creșterea fluxurilor turistice și extinderea notorietății. Prin această structură, NIBIRU contribuie la consolidarea unei imagini relevante pentru divertismentul de litoral și la integrarea României în dinamica internațională a industriei de evenimente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
mediafax.ro
image
Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este însărcinată. Cum a fost posibil
fanatik.ro
image
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Cine câștigă din războiul din Iran. Au apărut cifrele de pe Wall Street, cele mai mari bănci au obținut profituri record
antena3.ro
image
Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Când ajung banii pe cardurile educaționale. Mii de elevi așteaptă suma de 500 de lei
playtech.ro
image
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
După ce le-a lăsat palatul celor 3 fete, Gigi Becali și-a împărțit averea
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson