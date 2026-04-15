NIBIRU anunță 2 noi festivaluri, 80+ artiști și un eveniment online de 4 ore, cu premii în valoare de 615.000 euro, pe 16 aprilie

Pe 16 aprilie, NIBIRU pregătește unul dintre cele mai importante anunțuri pentru sezonul de vară 2026, extinzând lineup-ul la peste 200 de artiști români și internaționali și consolidând poziționarea proiectului ca unul dintre cele mai mari hub-uri de entertainment de pe litoral.

Timp de aproximativ 4 ore, într-un live transmis pe YouTube, Selly va anunța două noi festivaluri, peste 80 de artiști și experiențele care completează calendarul NIBIRU pentru vara 2026.

Live-ul are un format interactiv în care publicul intră în direct și participă în timp real. Utilizatorii ghicesc artiștii din lineup și câștigă premii pe loc, iar întregul proces de anunț se transformă într-un show construit pe implicare și emoția momentului.

Două noi festivaluri, o vară extinsă de evenimente

Cele două noi concepte care vor fi dezvăluite joi, pe 16 aprilie, completează un calendar deja conturat, construit pe mai multe tipuri de public și experiențe:

GALAXIA (17–19 iulie) GALAXIA, va deschide oficial seria marilor festivaluri si transformă NIBIRU în epicentrul verii, pe durata a trei zile în care energia tropicală, muzica și experiențele imersive se întâlnesc pe litoral. Cu un line-up ce îmbină headlineri internaționali - HUGEL, Ozuna și Nicky Jam printre primii artiști confirmați - și artiști locali, evenimentul construiește un ritm continuu, de la apus până la răsărit, redefinind ideea de party ca experiență completă.

NEBULA X (24–26 iulie) aduce în prim-plan scena electronică, cu focus pe EDM, techno și house, într-un format gândit pentru publicul de club și festival internațional.

K-POP Days (1–2 august) introduce un format pilot dedicat comunității K-pop – un public în creștere, testând potențialul unui segment cu vizibilitate globală.

The Artist Awards (5–6 august) combină concertele live cu un sistem de premiere al industriei de entertainment, conectând artiști, influenceri și public într-un singur format.

RETROGRADE (28–30 august) închide sezonul cu un concept centrat pe cultura anilor 2000, cu artiști internaționali precum Timbaland, Fat Joe și Busta Rhymes.

Calendarul este completat de evenimente speciale, inclusiv concertul Gipsy Kings de pe 9 august și seri tematice dedicate culturilor balcanice și mediteraneene: Greek Night & Gipsy Fire Party (21 august). De la energie și experiențe culinare neconvenționale, până la show-uri spectaculoase de noapte, fiecare festival aduce o identitate proprie și contribuie la diversitatea unui proiect construit pentru publicuri diferite, dar unite de aceeași dorință: experiențe memorabile.

Premii de 615.000 euro și participare în timp real

În parteneriat cu eMAG, live-ul din 16 aprilie include activări într-un format interactiv. Participanții vor intra în concursuri cu premii, de la gadgeturi premium și produse tech până la beneficii oferite de parteneri.

În total, vor fi oferite 111.395 de premii utilizatorilor înregistrați pe www.nibiru.net, în valoare totală de aproximativ 615.000 euro, dintre care 111.000 de coduri de discount pentru festivalurile NIBIRU, 362 de bilete gratuite, precum și premii speciale precum 3 iPhone 17, 3 căști AirPods 4, un laptop MacBook Neo, 3 boxe portabile JBL Flip 7, 3 aparate foto Fujifilm Instax Mini și 20 de vouchere eMAG.

Formatul transformă publicul din audiență în participant activ, iar valoarea premiilor, alături de implicarea în timp real, îl poziționează printre cele mai ample activări digitale din România.

Accesibilitate: experiențe de la 49 de lei

Modelul NIBIRU se diferențiază prin diversitatea experiențelor, iar accesibilitatea rămâne un pilon central al proiectului. Biletele pentru anumite evenimente pornesc de la 49 de lei, iar o parte importantă din experiență va putea fi accesată în mod gratuit în zona de promenadă, acolo unde publicul poate participa la concerte și show-uri live, inclusiv pe scena principală.

Zonele dedicate, precum Berăria NIBIRU, extind experiența prin concerte și activări într-un cadru relaxat, orientat către un public larg.

Un nou model de entertainment pe litoral

Prin combinația dintre festivaluri tematice, artiști internaționali, accesibilitate și conținut continuu, NIBIRU își consolidează poziția ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte de entertainment din România. Implicarea directă a publicului definește acest model și îl aliniază modului în care funcționează astăzi industria, în care experiența se construiește împreună cu participanții.

Live-ul din 16 aprilie devine un show în sine, construit pe interactivitate și participare directă. Publicul intră în joc, influențează desfășurarea, trăiește emoția descoperirii și primește premii pe loc, într-un format care transformă comunicarea într-o experiență.

Despre NIBIRU

NIBIRU este un proiect de entertainment dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești, conceput ca un ecosistem integrat care reunește festivaluri, concerte și experiențe tematice într-un calendar extins de vară. Sezonul 2026 include 46 de zile de evenimente și peste 200 de artiști români și internaționali, distribuiți pe multiple scene și formate.

Prin combinația dintre lineup global, diversitate de concepte și mecanisme digitale de implicare, proiectul atrage public din afara țării și se poziționează într-un circuit mai larg al destinațiilor de entertainment de vară. Accesul pornește de la 49 de lei, iar o parte din experiență rămâne deschisă publicului larg, ceea ce susține creșterea fluxurilor turistice și extinderea notorietății. Prin această structură, NIBIRU contribuie la consolidarea unei imagini relevante pentru divertismentul de litoral și la integrarea României în dinamica internațională a industriei de evenimente.