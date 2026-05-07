Escrocherie de amploare cu rezervări la mare: peste 130 de oameni au plătit avansuri pentru cazări inexistente

Cinci persoane sunt acuzate că au înșelat peste 130 de oameni, publicând anunțuri fictive în care erau oferite spații de cazare în stațiunile de pe litoral. Victimele fraudelor erau convinse să achite bani în avans, pentru servicii inexistente.

O serie de percheziții domiciliare a avut loc miercuri, 7 mai 2026, în comuna Dragomirești, din județul Dâmbovița, la locuințele unor persoane cercetate pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea.

130 de oameni înșelați cu anunțuri fictive

O anchetă a fost deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, după ce aproximativ 130 de persoane au reclamat că au fost victimele unor escroci, care i-au convins să le vireze bani pentru a rezerva locuri de cazare în moteluri și pensiuni de pe litoralul Mării Negre.

„Cercetările au evidențiat faptul că, în perioada august 2024 - ianuarie 2025, un tânăr, de 25 de ani, ar fi publicat anunțuri fictive cu oferirea de spații de cazare, inducând în eroare peste 100 de persoane și determinându-le să efectueze plăți în valoare totală de peste 103.000 de lei. Sumele de bani ar fi fost depuse în conturi bancare deschise fraudulos, folosind identitatea unor persoane cu o situație materială precară. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz”, a informat Iasmina Danalache, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmbovița.

Potrivit reprezentantei IPJ Dâmbovița, anunțurile au fost publicate pe o platformă online de vânzări, OLX, iar clienților le erau promise locuri de cazare avantajoase, pentru care trebuiau să achite însă avansuri de 700 – 800 de lei, pentru rezervare. După ce virau sumele în conturile puse la dispoziție, autorii anunțurilor fictive nu le mai răspundeau telefonic.

Atenție la rezervările de vacanțe

Pentru a evita astfel de fraude, polițiștii și specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a ofertelor de cazare publicate online. Oamenii ar trebui să fie prudenți în fața prețurilor mult sub cele ale pieței, a anunțurilor fără recenzii credibile și a solicitărilor urgente de plată a unui avans într-un cont personal.

„Dacă vedeți o ofertă de vacanță care pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o înșelătorie. Infractorii cibernetici se folosesc adesea de oferte irezistibile pentru a atrage victimele şi a le fura banii sau informațiile personale. Fiți sceptici față de ofertele care promit cazare de lux la prețuri foarte mici sau excursii gratuite”, transmit Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Înainte de a trimite bani, turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă unitatea de cazare există, dacă datele de contact apar și pe pagini oficiale, dacă fotografiile nu sunt copiate din alte surse și dacă există o confirmare clară a rezervării.

„Când vă planificați vacanța, este important să alegeți o agenție de turism de încredere şi cu o reputație bună. Puteți cere recomandări de la prieteni sau familie sau puteți căuta pe internet agenții cu recenzii pozitive. Asigurați-vă că agenția este licențiată şi că are o prezență online solidă. Informați-vă din mai multe surse, de preferat altele decât cele de pe site-urile proprii ale agențiilor”, informează DNSC.