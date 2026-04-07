Jumătate din copiii românilor plecați la muncă în străinătate vor fi singuri de Paște. Ce efecte are lipsa părinților asupra psihicului micuților

Aproape jumătate (45%) dintre părinții români care lucrează în străinătate nu vor veni în țară pentru sărbătorile pascale, în timp ce doar 38% spun că vor petrece Paștele alături de copiii lor, arată o anchetă realizată de Salvați Copiii România în rândul beneficiarilor programelor dedicate copiilor rămași acasă.

Principalul motiv invocat pentru absență este cel financiar, în condițiile în care costurile de deplasare rămân ridicate, mai ales în această perioadă a anului, iar veniturile sunt direcționate în principal către susținerea familiei.

Copilărie trăită departe de părinți

Datele studiului arată că părinții sunt plecați, în medie, de aproximativ șase ani, perioadă în care copiii cresc fără prezența constantă a acestora. Mai mult de jumătate dintre părinți lipsesc o treime din copilăria celor mici, în special în etapele esențiale de dezvoltare – primii ani de școală și preadolescența.

Cercetarea evidențiază și faptul că, atunci când plecarea are loc la scurt timp după nașterea copilului, crește semnificativ riscul unei separări emoționale pe termen lung și scade probabilitatea refacerii relației părinte–copil.

Cine are grijă de copii

În majoritatea cazurilor, copiii rămân în grija familiei extinse. Astfel, 72% dintre tații plecați își lasă copiii în grija partenerei, în timp ce doar 37% dintre mame fac același lucru. Cele mai multe femei (62%) își lasă copiii în grija bunicilor, apelând la rude de două ori mai des decât bărbații.

De asemenea, 13% dintre tați și 24% dintre mame sunt unici întreținători ai familiei, iar 22% dintre părinți au plecat în străinătate împreună cu partenerul.

Relații afectate și semnale de alarmă

Deși majoritatea copiilor comunică zilnic cu părinții, 17% vorbesc cu aceștia doar o dată la câteva zile sau mai rar. Aproape un sfert dintre părinți (24%) consideră că relația cu copilul s-a răcit semnificativ după plecare.

Lipsa timpului petrecut împreună este resimțită puternic: 59% dintre părinți o indică drept principala problemă. În același timp, copiii manifestă schimbări comportamentale îngrijorătoare: 49% devin retrași, 46% temători, 43% indiferenți, iar 21% manifestă agresivitate. În aproape o cincime din cazuri, aceste stări apar simultan.

Cu toate acestea, doar 9% dintre copii au beneficiat de consiliere psihologică.

Contact redus cu școala

Studiul mai arată că 59% dintre părinții plecați nu mențin legătura directă cu școala copiilor. Implicarea este mai mare în cazul mamelor (65%) decât al taților (22%) și crește odată cu vârsta copilului.

Programe de sprijin extinse

În acest context, Salvați Copiii România își extinde programele de sprijin psiho-socio-educațional, care au ajuns deja la aproximativ 30.000 de copii și adulți. Inițiativele sunt derulate în mai multe județe, printre care Suceava, Iași, Vaslui, Mureș, Hunedoara și Dâmbovița, dar și în zeci de școli partenere.

Campania „Împreună totul este mai bine!” continuă să promoveze importanța timpului de calitate petrecut între părinți și copii, chiar și de la distanță, prin activități dedicate și consiliere pentru familii.

„Mai ales în perioadele din an de sărbătoare şi vacanță, copiii resimt acut absența părintelui plecat. De aceea este importantă menținerea comunicării şi prezenţa în viaţa copilului, chiar şi acolo unde distanţa nu permite o prezenţă fizică”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației.

Recent, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a transmis că numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul anului 2025, de 7.418, cu 656 mai puţini comparativ cu situaţia de la finele anului anterior. Totuși, numărul rămâne ridicat, iar mulți micuți își trăiesc copilăria fără părinți alături.