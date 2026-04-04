Drama copiilor cu ambii părinţi la muncă în ţări străine. Câți dintre ei sunt singuri de sărbători

Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul anului 2025, de 7.418, cu 656 mai puţini comparativ cu situaţia de la finele anului anterior, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).

Numărul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate a coborât la 50.364, la finele lunii decembrie 2025, de la 54.798 la 31 decembrie 2024.

Dintre cei 7.418 de copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 6.830 se aflau în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsuri de protecţie, restul fiind plasaţi la un asistent maternal, servicii de tip rezidenţial, alte familii sau persoane, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, 37.212 de copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate (40.357, la 31 decembrie 2024), iar dintre aceştia 35.677 de copii erau în grija rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecţie. În acelaşi timp, 756 copii se aflau în sistemul de protecţie specială, cum ar fi în grija unui asistent maternal, în servicii de tip rezidenţial sau la alte familii/persoane.

Totodată, 5.734 de copii proveneau din familii în care părintele unic susţinător era plecat la muncă în străinătate (6.367, la sfârşitul anului anterior). Dintre aceştia, 5.052 de copii au rămas acasă în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsură de protecţie.

Totalul copiilor rămaşi acasă care se aflau în sistemul de protecţie specială se ridica, la 31 decembrie 2025, la 1.791 (cu 269 de copii mai puţini comparativ cu finele lunii decembrie 2024), dintre care 304 de copii erau în grija unui asistent maternal, 318 în servicii de tip rezidenţial, 1.055 la rude până la gradul IV, iar 114 în grija altor familii sau persoane.