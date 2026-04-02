Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Jaful celor 12 tone de batoane KitKat. Cum a ajuns furtul miilor de napolitane deliciul internauților

Știrea despre furtul a 12 tone de batoane KitKat a făcut înconjurul lumii, iar compania care deține brandul a anunțat că produsele, dispărute în timpul transportului din Italia spre Polonia, pot fi identificate după codurile unice de lot înscrise pe ambalaj. Reacțiile internauților nu s-au lăsat așteptate.

Furtul batoanelor Kitkat a fost întâmpinat cu ironii de internauți. Sursa foto: X.com
Amintim că peste 400.000 de batoane dulci KitKat au fost furate după ce au părăsit, la începutul acestei săptămâni, o fabrică din Italia, având ca destinație Polonia, a anunțat compania elvețiană Nestlé, citată de Associated Press (AP).

Nestlé reclamă furtul a 12 tone de dulciuri

Știrea despre dispariția camionului care transporta aproape 12 tone de dulciuri a stârnit controverse și reacții ironice pe rețelele de socializare.

Compania a precizat că batoanele dispărute ar putea ajunge în circuite neoficiale de vânzare de pe piețele europene, însă, dacă acest lucru se va întâmpla, toate produsele pot fi urmărite cu ajutorul codului unic de lot atribuit fiecărui baton.

Potrivit AP, un purtător de cuvânt al KitKat a declarat că, în consecință, consumatorii, comercianții și distribuitorii en-gros vor putea identifica dacă un produs face parte din transportul furat prin scanarea numerelor de lot de pe ambalaj. Dacă va fi găsită o corespondență, cel care scanează produsul va primi instrucțiuni clare despre cum să anunțe compania, care va transmite mai departe dovezile în mod corespunzător.

„Deși apreciem gusturile infractorilor, realitatea este că furtul de marfă reprezintă o problemă în creștere pentru afaceri de toate dimensiunile. Întrucât sunt folosite tot mai des scheme din ce în ce mai sofisticate, am ales să vorbim public despre propria noastră experiență, în speranța că vom crește gradul de conștientizare asupra unei tendințe infracționale tot mai răspândite”, se arată în comunicat.

Ironii pe seama furtului

Mulți internauți au reclamat informațiile prezentate de Nestlé ca fiind o formă de promovare a brandului în perioada sărbătorilor. Alții au tratat cu sarcasm informația și s-au întrecut în glume pe seama presupusului furt. Imagini amuzante, cunoscute popular drept „meme”, despre furt au circulat pe rețelele de socializare.

Imagini cu meme după furtul kitkat Sursa X (5) jpg
„Poate sugera cineva o rețetă care să folosească 419.793 de batoane KitKat? Întreb pentru un prieten”, a comentat un internaut.

„Vrea cineva ceva din frigider?”, întreabă altcineva, ironic, într-un mesaj publicat alături de o imagine cu un frigider plin cu batoane dulci.

„Oricum ar fi, infractorii vor sfârși între bare”, notează un alt internaut, amintind de forma batoanelor de ciocolată.

Un alt internaut a publicat o hartă care indică traseul dintre Italia și Polonia, încercuind numele Ungariei, tradus în engleză „Hungary”, apropiat de „hungry”, care înseamnă „flămând”. „Am o teorie”, notează autorul postării virale de pe rețelele de socializare.

Ce ar putea face un hoț cu 12 tone de batoane, întreabă altcineva.

