Țara în care vinul, ciocolata și mașinile devin mai ieftine după un acord comercial istoric cu Uniunea Europeană

Vinurile europene, ciocolata, automobilele și o gamă largă de produse de consum ar putea deveni mai accesibile pentru cumpărători într-o țară care a încheiat un acord comercial amplu cu Uniunea Europeană.

Australia și Uniunea Europeană au finalizat, după aproape zece ani de negocieri, un acord comercial amplu care va conduce la reducerea sau eliminarea unor tarife vamale și la intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, într-un moment considerat de ambele părți drept un pas important în consolidarea relațiilor economice.

Potrivit înțelegerii, Australia va elimina tariful de 5% aplicat importurilor de produse provenite din Uniunea Europeană, o măsură care va avea efecte directe asupra prețurilor pentru consumatorii locali.

Produse precum vinurile europene, ciocolata, automobilele fabricate de branduri precum BMW și Mercedes, dar și articolele de modă și alte bunuri de consum ar putea deveni mai accesibile pe piața australiană, scrie The Guardian.

La rândul său, Uniunea Europeană va elimina o serie de tarife aplicate importurilor din Australia, inclusiv pentru minerale critice, produse manufacturate și anumite produse lactate.

Acordul urmărește astfel facilitarea unui flux comercial mai liber și diversificat între cele două economii, în beneficiul ambelor părți. Un element sensibil al acordului îl reprezintă reglementările privind denumirile produselor alimentare protejate.

Producătorii australieni vor putea continua să utilizeze termeni precum „parmesan” și „kransky” pe piața internă, însă denumiri precum „feta”, „romano” și „gruyère” vor fi eliminate treptat în următorii ani.

De asemenea, termenul „prosecco” va putea fi folosit în continuare pe piața internă, însă utilizarea sa pentru exporturi va fi restricționată progresiv, într-un interval de aproximativ un deceniu, în conformitate cu cerințele europene privind protejarea indicațiilor geografice.

Nemulțumiri în sectorul cărnii roșii

În ciuda avantajelor anunțate pentru consumatori și pentru anumite sectoare economice, acordul a generat reacții puternic critice din partea industriei cărnii roșii din Australia.

Reprezentanții acestui sector susțin că nivelurile cotelor de export negociate sunt insuficiente și mult sub așteptările formulate în timpul negocierilor, dar și sub nivelurile acordate altor parteneri comerciali ai Uniunii Europene.

Conform acordului, accesul pe piața europeană este extins pentru aproximativ 30.600 de tone de carne de vită și 25.000 de tone de carne de oaie anual. Aceste volume au fost catalogate de industrie drept dezamăgitoare, în condițiile în care Australia a încercat să obțină un acces mai larg pentru exporturile sale agricole.

Criticii acordului susțin că rezultatul final nu reflectă în mod echilibrat interesele producătorilor australieni și că aceștia ar fi fost dezavantajați în raport cu alți exportatori internaționali.