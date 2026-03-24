Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Țara în care vinul, ciocolata și mașinile devin mai ieftine după un acord comercial istoric cu Uniunea Europeană

Vinurile europene, ciocolata, automobilele și o gamă largă de produse de consum ar putea deveni mai accesibile pentru cumpărători într-o țară care a încheiat un acord comercial amplu cu Uniunea Europeană. 

Bomboane de ciocolată FOTO: Pixabay

Australia și Uniunea Europeană au finalizat, după aproape zece ani de negocieri, un acord comercial amplu care va conduce la reducerea sau eliminarea unor tarife vamale și la intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, într-un moment considerat de ambele părți drept un pas important în consolidarea relațiilor economice.

Potrivit înțelegerii, Australia va elimina tariful de 5% aplicat importurilor de produse provenite din Uniunea Europeană, o măsură care va avea efecte directe asupra prețurilor pentru consumatorii locali.

Produse precum vinurile europene, ciocolata, automobilele fabricate de branduri precum BMW și Mercedes, dar și articolele de modă și alte bunuri de consum ar putea deveni mai accesibile pe piața australiană, scrie The Guardian.

La rândul său, Uniunea Europeană va elimina o serie de tarife aplicate importurilor din Australia, inclusiv pentru minerale critice, produse manufacturate și anumite produse lactate.

Acordul urmărește astfel facilitarea unui flux comercial mai liber și diversificat între cele două economii, în beneficiul ambelor părți. Un element sensibil al acordului îl reprezintă reglementările privind denumirile produselor alimentare protejate.

Producătorii australieni vor putea continua să utilizeze termeni precum „parmesan” și „kransky” pe piața internă, însă denumiri precum „feta”, „romano” și „gruyère” vor fi eliminate treptat în următorii ani.

De asemenea, termenul „prosecco” va putea fi folosit în continuare pe piața internă, însă utilizarea sa pentru exporturi va fi restricționată progresiv, într-un interval de aproximativ un deceniu, în conformitate cu cerințele europene privind protejarea indicațiilor geografice.

  Nemulțumiri în sectorul cărnii roșii

În ciuda avantajelor anunțate pentru consumatori și pentru anumite sectoare economice, acordul a generat reacții puternic critice din partea industriei cărnii roșii din Australia.

Reprezentanții acestui sector susțin că nivelurile cotelor de export negociate sunt insuficiente și mult sub așteptările formulate în timpul negocierilor, dar și sub nivelurile acordate altor parteneri comerciali ai Uniunii Europene.

Conform acordului, accesul pe piața europeană este extins pentru aproximativ 30.600 de tone de carne de vită și 25.000 de tone de carne de oaie anual. Aceste volume au fost catalogate de industrie drept dezamăgitoare, în condițiile în care Australia a încercat să obțină un acces mai larg pentru exporturile sale agricole.

Criticii acordului susțin că rezultatul final nu reflectă în mod echilibrat interesele producătorilor australieni și că aceștia ar fi fost dezavantajați în raport cu alți exportatori internaționali.

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Catastrofă aviatică în Columbia. Un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit imediat după decolare. Sunt cel puțin 66 de morți și zeci de răniți
gandul.ro
image
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
mediafax.ro
image
Jandarm, condamnat cu suspendare pentru că a bătut un bărbat până i-a rupt splina. Din 9 polițiști prezenți, nimeni nu a văzut nimic
fanatik.ro
image
Cum arată sărăcia în forma ei cea mai crudă: copii fără nicio posibilitate de a ajunge la școală. Interviu cu Maria Gheorghiu, cofondatoarea OvidiuRO
libertatea.ro
image
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
cancan.ro
image
Ministrul Muncii anunță creșteri record de pensie. „4.600.000 pensii cresc cu peste 10%”. Când se întâmplă?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Ce riști dacă lucrezi ca PFA, dar ești tratat ca angajat. Situațiile care te pot costa bani
playtech.ro
image
Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul Turcia – România! E realizată cu o tehnologie inovatoare. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Avertisment de la ANRE. „Odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani”
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (12) jpg
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Imagini ȘOCANTE cu Denise Richards. Din mămăiță, a redevenit bombă sexy. Vedeta nu se ascunde

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii