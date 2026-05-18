Viral la Cannes: John Travolta, moment de tandrețe alături de Mădălina Ghenea. Și-a surprins fanii cu mesajul postat online

Un moment surprins la Festivalul de Film de la Cannes a devenit viral pe rețelele de socializare. Actorul american John Travolta a fost filmat în timp ce o îmbrățișa și o săruta pe tâmplă pe românca Mădălina Ghenea.

Cei doi s-au întâlnit la ediția din acest an a prestigiosului festival, unde au atras atenția publicului și fotografilor prezenți. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului. Astfel, momentul a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte de la Festivalul de Film de la Cannes.

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Cannes în contextul filmului That’s Amore!, unde joacă alături de celebrul actor american John Travolta. Cei doi au petrecut mai multe minute împreună în culise, discutând înainte ca Travolta să o îmbrățișeze și să o sărute afectuos pe actrița româncă.

Momentul a fost ulterior distribuit chiar de frumoasa actriță pe Instagram, alături de un mesaj inspirat din celebra piesă din Grease: „I got chills, they’re multiplying… And I’m losing control” („Am fiori, se înmulțesc… Și pierd controlul”).

Referința are o încărcătură simbolică, având în vedere că Travolta a devenit celebru la nivel mondial grație rolului din „Grease”, unde a jucat alături de regretata Olivia Newton-John.

Actorul american John Travolta a fost recompensat cu un Palme d’Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes, într-un moment-surpriză care a avut loc înaintea premierei mondiale a debutului său regizoral, filmul Propeller One-Way Night Coach. Vizibil emoționat, John Travolta a declarat în fața publicului: „Este dincolo de Oscar”, mărturisind că nu se aștepta deloc la această distincție.