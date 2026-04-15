Muncitor prins sub un mal de pământ în timpul lucrărilor de canalizare din județul Galați. Intervenție dramatică a salvatorilor

Un muncitor a fost surprins miercuri, de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări de extindere a rețelei de canalizare în localitatea Ghidigeni, județul Galați.

Potrivit primelor informații, bărbatul a fost găsit inconștient, iar echipajele de intervenție acționează pentru extragerea sa și acordarea primului ajutor calificat.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace importante de intervenție, respectiv o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare (ASAS), un container multirisc, un echipaj de prim ajutor (EPA), două echipaje SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), precum și un elicopter SMURD, pregătit să preia victima, dacă starea acesteia o va impune.

Misiunea este în dinamică, iar autoritățile continuă intervenția pentru salvarea bărbatului.