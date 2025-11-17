Înfrângere pentru Umbrărescu în instanță. Contestația depusă de UMB pentru un lot din Autostrada A8 a fost respinsă

Danlin XXL rămâne câștigător al contractului de proiectare şi execuţie a lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii, după ce Curtea de Apel București a admis plângere Danlin împotriva unei decizii anterioare a CNSC.

Asocierea căreia Compania Națională de Investiții Rutiere i-a atribuit contractul pentru proiectarea și execuția Lotului Joseni-Ditrău la 1 iulie 2025, rămâne, definitiv, câștigătoare a contractului.

”Curtea de Apel București a respins contestația depusă și a validat câștigătorul pentru proiectarea și execuția unui lot aferent secțiunii montane II: Miercurarea Nirajului-Leghin a Autostrăzii Unirii A8, respectiv lotul 1D Joseni-Ditrău, fiind vorba despre Asocierea Danlin XXL (Leader/România) - Groma Hold - Intertranscom Impex SRL”, a precizat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

În august, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a admis contestația depusă de Asocierea SA&PE Construct SRL –Spedition UMB-Tehnostrade SRL pentru contractul de proiectare şi execuţie a lotului 1D Joseni-Ditrău.

Contractul prevede proiectarea și execuția a 14,40 km lungime traseu, 21 pasaje și ecoducte, nod rutier la Ditrău , spațiu de servicii tip S1, descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor pentru funcționare independentă

Valoarea contractului este de 821 milioane lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Durata contractului va fi de 34 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 luni pentru etapa de execuție.