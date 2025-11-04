search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Influența politică în cuplu: schimbările unui partener afectează votul celuilalt. Cum se nasc alianțele politice în familie

0
0
Publicat:

Un nou studiu longitudinal, publicat în Personality and Social Psychology Bulletin și semnat de cercetătorii Sam Fluit, Nickola C. Overall, Danny Osborne, Matthew D. Hammond și Chris G. Sibley, arată că partenerii romantici își influențează reciproc sprijinul pentru partidele politice de-a lungul timpului. Potrivit analizei, o schimbare în susținerea unuia dintre parteneri acordată unui anumit partid prezice o schimbare similară în sprijinul celuilalt partener în anul următor: un proces care poate contribui la alinierea politică în cupluri și, implicit, la polarizarea socială mai largă.  

cuplu, discutii
Sursă foto: shutterstock

Asemănările ne atrag: valorile comune ca bază a relației

Oamenii tind să-și aleagă parteneri cu valori, credințe și orientări similare. Compatibilitatea în privința viziunii asupra lumii: ce înseamnă dreptate, libertate, echitate sau autoritate, oferă o bază de stabilitate emoțională și sentimentul de „a fi pe aceeași lungime de undă”. Această compatibilitate nu este o întâmplare, ci un mecanism psihologic profund: ne simțim mai în siguranță alături de cei care împărtășesc reperele noastre morale și sociale.

Într-un context în care votul exprimă tot mai mult identitatea și apartenența, nu doar o alegere rațională, această compatibilitate devine un element al intimității. Când partenerii împărtășesc o viziune comună asupra lumii, se consolidează nu doar relația, ci și sentimentul de sens împărtășit: „noi” vedem lumea în același fel și ne dorim același viitor.

Cercetarea realizată în Noua Zeelandă a analizat peste 1.600 de cupluri heterosexuale care au participat timp de până la zece ani consecutivi la New Zealand Attitudes and Values Study, un proiect amplu care urmărește relația dintre valori, atitudini și comportamente sociale. Participanții și-au evaluat anual gradul de sprijin pentru șase partide politice, pe o scală de la unu („mă opun puternic”) la șapte („susțin puternic”).

Folosind un model statistic sofisticat pentru analiza datelor longitudinale, cercetătorii au separat tendințele stabile de sprijin politic ale fiecărei persoane de variațiile anuale mai mici. Astfel, au putut testa cu precizie dacă o fluctuație într-un an în sprijinul unuia dintre parteneri pentru un partid anume putea anticipa o fluctuație similară la celălalt partener în anul următor.

Rezultatele au arătat un tipar constant de influență mutuală. Pentru toate cele șase partide analizate, o creștere temporară a sprijinului unuia dintre parteneri era urmată de o creștere a sprijinului celuilalt în anul următor. Cu alte cuvinte, partenerii nu sunt doar politic asemănători de la începutul relației, ci continuă să se modeleze reciproc de-a lungul timpului.

Interesant este că influența a fost simetrică: efectul bărbaților asupra opiniilor politice ale femeilor a fost la fel de puternic ca efectul femeilor asupra bărbaților. Singura excepție a fost un partid libertarian (Association of Consumers and Taxpayers Party), unde influența masculină a fost ușor mai pronunțată.

Potrivit Gabrielei Răileanu, alinierea valorilor „nu este un proces static; ea se menține și se reglează continuu de-a lungul relației. Această reglare se realizează printr-un proces subtil, mai degrabă emoțional decât rațional. Partenerii nu se influențează unul pe celălalt doar prin argumente logice, ci prin nevoia de coerență și apartenență.”

Când unul dintre parteneri își schimbă poziția față de o temă socială, celălalt tinde să-și ajusteze treptat perspectiva pentru a menține sincronizarea emoțională și relațională. Această adaptare, adaugă psihologul, „nu este o dovadă de conformism, ci un proces natural de reglare afectivă, care reflectă dorința de stabilitate emoțională și de continuitate în cuplu.”

Dialogul zilnic și influența celor apropiați

Cercetarea confirmă că oamenii discută despre opiniile lor politice în primul rând cu cei în care au încredere: partenerul, familia, prietenii apropiați. Influența acestor cercuri este mult mai puternică decât cea a rețelelor sociale sau a mass-mediei, deoarece informațiile transmise printr-o legătură afectivă sunt procesate cu mai multă deschidere.

„Ne schimbăm opiniile mai ușor sub impactul emoțional al celor pe care îi iubim decât sub cel al unor argumente logice venite de la persoane necunoscute”, explică Gabriela Răileanu. În acest sens, partenerul de viață devine adesea cea mai influentă voce, iar pozițiile politice devin parte din dinamica relațională, un mod subtil de a menține echilibrul și conexiunea.

Diferențele de opinie pot genera tensiuni psihologice semnificative. Studiile mai arată că, pentru a evita conflictele, oamenii tind să-și ajusteze opiniile politice pentru a proteja armonia relațională, adesea fără să-și dea seama. Este, de fapt, o strategie de reglare emoțională, prin care menținem sentimentul de siguranță în relație chiar și atunci când convingerile noastre se transformă, conform spuselor psihoterapeutului.

Dragostea și politica, același limbaj emoțional

Dragostea și politica se întâlnesc în spațiul valorilor și al speranțelor. Ne alegem parteneri care gândesc asemănător, iar prin viața comună ne modelăm reciproc viziunea asupra lumii. Atunci când votăm, purtăm cu noi nu doar propriile preferințe, ci și vocile celor pe care îi iubim.

„Pe cine iubești poate spune multe despre felul în care vezi lumea și despre tipul de viitor pe care ți-l dorești: atât în cuplu, cât și în societate”, conchide Gabriela Răileanu.

