Premierul francez a supraviețuit la limită primului vot de neîncredere în Parlament. Urmează a doua moțiune de cenzură

Premierul francez Sebastien Lecornu a reușit să își mențină guvernul, după ce prima moțiune de cenzură împotriva sa a fost respinsă la o diferență de doar 18 voturi. 271 de deputați au votat pentru moțiune, un număr insuficient pentru a o face să treacă.

„Este un moment al adevărului”, le spusese Lecornu parlamentarilor înaintea votului, conștient de miza uriașă pusă în joc. Deși a depășit acest obstacol, guvernul său rămâne fără o majoritate stabilă în Adunarea Națională, potrivit BBC.

Urmează o a doua moțiune de cenzură, inițiată de formațiunea condusă de Marine Le Pen, însă analiștii politici consideră puțin probabil ca aceasta să fie adoptată, întrucât partidele de stânga refuză să se alăture extremei drepte.

Pentru a obține sprijin temporar, Lecornu a fost nevoit să facă două concesii importante către socialiști: revizuirea reformei pensiilor și promisiunea că nu va adopta alte schimbări majore fără un vot în Parlament. Totuși, socialiștii au subliniat că nu este vorba despre un pact de susținere.

Următoarea provocare pentru executiv va fi adoptarea bugetului, un test crucial pentru stabilitatea politică a guvernului.

Președintele Emmanuel Macron a reacționat pentru prima dată după criza politică de săptămâna trecută, criticând „forțele de opoziție” pentru instabilitatea creată.

„Mulți dintre cei care au alimentat diviziunea și speculațiile nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor francezilor și a momentului pe care îl traversăm ca națiune. Datoria fiecăruia este să consolideze stabilitatea și să nu parieze pe instabilitate”, a declarat Macron.

Criza guvernamentală a izbucnit pe 6 octombrie, când Lecornu și-a anunțat demisia la doar 14 ore după prezentarea noului Cabinet, în urma destrămării coaliției de centru-dreapta.

După o săptămână de negocieri tensionate, acesta a fost reconfirmat în funcție. În tot acest timp, partidele de extremă dreapta și extremă stânga continuă să ceară organizarea de alegeri legislative anticipate.