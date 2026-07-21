Infirmieră de la Spitalul Universitar, bătută pe stradă de o femeie care o acuza că i-ar fi „omorât” soțul și copilul în pandemie

O infirmieră de la Spitalul Universitar din București ar fi fost bătută pe stradă de o femeie care îi reproșa că i-ar fi „omorât” soțul și copilul în timpul pandemiei. Incidentul s-ar fi petrecut joia trecută, în apropierea unității medicale, potrivit avocatului Adrian Cuculis.



Conform avocatului, infirmiera susține că nu o cunoștea pe femeia care a agresat-o.

„Deși infirmiera susține că nu o cunoștea pe această persoană, ceea ce striga în timp ce aplica lovituri arată cumva contrariul”, a transmis avocatul Cuculis.

Acesta susține că, până în prezent, agresoarea nu ar fi fost identificată, deși la incident ar fi asistat mai multe persoane.

„Până în acest moment, se pare că agresoarea nu a fost identificată, deși mai multe persoane erau de față la momentul producerii acestui incident”, a precizat avocatul.

În urma agresiunii, a fost solicitată Institutului Național de Medicină Legală emiterea unui certificat medico-legal și a fost formulată o plângere penală.