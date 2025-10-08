Asistentă agresată de medic la spitalul din Bistrița Năsăud. „Am rămas cu o îmbrâncitură care m-a propulsat direct pe coridor”

O asistentă medicală de la spitalul din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, susține că a fost insultată și agresată de către un medic, în timpul programului de lucru.

Asistenta susține că incidentul ar fi avut loc în cabinetul doctorului, cu care a avut o discuție aprinsă pe tema îngrijirii unui pacient.

„Am fost abuzată cu violență, cu țipete, cu strigături. Eu am încercat să îl urmez în cabinet, unde dânsul dă rezultatele, ca să încercăm să vedem ce am greșit și, dacă am greșit, să îmi reabiliteze greșeala. Dânsul, fiind foarte nervos, s-a repezit asupra mea. M-am speriat și am rămas cu o îmbrâncitură care m-a propulsat direct pe coridor”, a declarat pentru Stirile ProTv Smaranda Șimon, asistentă medicală agresată.

La rândul său, medicul recunoaște că a ridicat tonul și că a avut un comportament mai puțin potrivit.

„Marți, am avut, din păcate, o discuție în contradictoriu cu o colegă de-a mea. Din păcate pentru noi, s-a dus în planul ridicării tonului, zbierăturilor, abuzată fizic. Nu am abuzat-o, dar am încercat să îmi găsesc un spațiu unde să stau să mă gândesc la caz. Din moment ce am fost urmărit, am rugat-o să iasă din cabinetul medicului, nu a ieșit din cabinetul medicului, am împins-o afară din cabinetul medicului.”

Managerul spitalului spune că a fost demarată o anchetă, iar medicul și-a înaintat demisia. De altfel, după incident, doctorul a intrat în concediu.

Colegiul Medicilor Bistrița-Năsăud încă nu a fost informat despre această investigație.