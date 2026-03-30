Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Guvernul pregătește 114.000 de bilete de tratament balnear în 2026. Cine le primește și în ce condiții

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în anul 2026, prin Casa Națională de Pensii Publice, potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete FOTO Facebook / Ocna Mureș

„Imediat după aprobarea bugetului de stat, am inițiat procedurile necesare pentru asigurarea continuității programului de tratament balnear. Pentru mulți pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate și ocazia de a-și recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul și starea de bine. În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, în cadrul unui program care, de la an la an, rămâne o formă importantă de sprijin. Este important ca acest program să fie din nou accesibil și să funcționeze constant, pentru cei care au nevoie de el”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Durata unei serii de tratament balnear este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear va fi de 12 zile, a informat Ministerul Muncii printr-un comunicat.

Pot solicita bilete pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, precum și beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

De asemenea, soțul sau soția persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public poate beneficia de bilet cu plata integrală.

Cel mult 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Peste 50.000 de bilete vor fi asigurate în unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, iar restul în alte unități de profil, prin contracte încheiate potrivit legii.

Suma totală prevăzută în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2026, este de 410.000.000 lei.

