Grefierii amenință că blochează instanțele și parchetele de la 1 septembrie din cauza Legii salarizării

Sindicatul Național al Grefierilor Dicasterial anunță că activitatea instanțelor și parchetelor ar urma să fie blocată pe termen nelimitat, începând cu 1 septembrie 2026, în cazul în care proiectul noii legi a salarizării va fi menținut în forma actuală.

Potrivit sindicatului, proiectul noii legi a salarizării ar fi fost transmis la Cotroceni și prezentat partidelor politice, în timp ce organizațiile sindicale ar fi fost excluse de la această etapă, se arată într-un comunicat publicat de sindicaliști.

Reprezentanții Dicasterial susțin că forma actuală a proiectului ar produce „scăderi și mai dramatice” ale veniturilor personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete față de simulările realizate în luna iulie.

Sindicaliștii reclamă reducerea bazei de calcul

Una dintre principalele nemulțumiri vizează reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei. Sindicatul afirmă că diminuarea bazei de calcul ar afecta salariile grefierilor, întrucât coeficienții de salarizare ar urma să fie aplicați la o valoare mai mică.

O altă problemă reclamată de sindicaliști este legată de sporuri. Aceștia susțin că proiectul stabilește locurile de muncă și cuantumul sporurilor în anumite anexe, iar familia ocupațională a Justiției ar fi fost eliminată din această listă.

În aceste condiții, sindicatul afirmă că ordonatorii de credite nu ar mai putea acorda nici plafonul global de 20% pentru sporuri.

Critici privind clauza tranzitorie

Sindicatul Dicasterial contestă și modul în care este formulată clauza tranzitorie din proiect. Potrivit reprezentanților grefierilor, deși documentul ar prevedea că veniturile aflate în plată nu scad, compensația tranzitorie ar urma să fie calculată în funcție de salariu, nu de venitul brut real.

Sindicaliștii susțin că această formulă ar duce la diminuarea puterii de cumpărare a grefierilor.

„Toate observațiile, soluțiile tehnice și argumentele de bun-simț aduse de noi în ultimele luni au fost complet ignorate”, afirmă reprezentanții sindicatului, care acuză că proiectul nu reprezintă o reformă de modernizare a sistemului.

Grefierii anunță blocarea activității

Sindicatul avertizează că, dacă proiectul va rămâne în forma actuală, începând cu 1 septembrie 2026 activitatea instanțelor și parchetelor din țară va fi blocată pe termen nelimitat.

„De la 1 septembrie 2026, activitatea în toate instanțele și parchetele din țară va fi BLOCATĂ pe termen nelimitat”, se arată în comunicatul Dicasterial.

Organizația sindicală susține că măsura reprezintă o reacție la forma proiectului de lege și la faptul că propunerile formulate de grefieri nu ar fi fost luate în considerare.

Sindicaliștii transmit că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării în forma prezentată și avertizează că „nu va trece” în această variantă.