Generația Z rămâne dependentă financiar de părinți mai mult timp. Ce riscuri apar în relația de familie

Tot mai mulți tineri din Generația Z continuă să depindă financiar de părinți chiar și după majorat, arată un studiu recent realizat de Wells Fargo, citat de CNBC. Specialiștii avertizează însă că, deși acest sprijin poate ajuta la atingerea independenței pe termen lung, el poate genera tensiuni dacă nu este gestionat clar.

Potrivit cercetării din 2026, aproximativ 64% dintre părinții care au copii cu vârste între 18 și 28 de ani spun că aceștia încă se bazează pe ei pentru bani, locuință sau alte forme de sprijin. În același timp, 56% dintre părinți recunosc că ajutorul oferit le afectează propriul buget.

Specialiștii spun că această tendință a devenit tot mai acceptată în ultimii ani, pe fondul creșterii costurilor de trai și al dificultăților întâmpinate de tineri la început de drum. Douglas Boneparth, planificator financiar, explică faptul că sprijinul acordat până spre mijlocul vârstei de 20 de ani este frecvent întâlnit, mai ales când îi ajută pe tineri să își finalizeze studiile sau să facă față cheltuielilor cu locuința.

Cu toate acestea, ajutorul financiar ar trebui privit ca o soluție temporară, nu ca un mod de viață. Experții recomandă stabilirea unor reguli clare încă de la început.

Sprijinul poate lua forme diferite, de la contribuția la chirie până la vânzarea unor bunuri către copil sau stabilirea unei chirii simbolice. Elena van Stee, cercetătoare în sociologie, subliniază că unele familii aleg formule „creative” pentru a face acest ajutor mai ușor de acceptat.

Indiferent de formă, este esențial ca termenii să fie clar definiți: dacă banii reprezintă un cadou sau un împrumut, care este suma totală, dacă există dobândă și când trebuie returnați. În cazul sprijinului continuu, specialiștii recomandă reevaluarea acordului lunar sau cel puțin trimestrial.

Lipsa de claritate poate duce la conflicte, atrage atenția Tim Ranzetta, care subliniază că ambiguitatea generează frustrări de ambele părți. Pentru a evita neînțelegerile, acordurile ar trebui chiar consemnate în scris, adaugă Corey Seemiller, profesor universitar.

De cealaltă parte, tinerii care primesc sprijin financiar sunt încurajați să fie transparenți și să vină cu un plan clar: buget, obiective de economisire și un termen realist pentru obținerea independenței. Astfel, situația devine una temporară, cu un final previzibil pentru toți cei implicați.

Chiar dacă poate veni la pachet cu sentimente de rușine sau presiune socială, ajutorul parental rămâne, în multe cazuri, o rampă de lansare. Specialiștii subliniază că sprijinul oferit la momentul potrivit poate contribui decisiv la independența financiară de mai târziu.