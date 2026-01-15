Garsoniera cea mai ieftină din România, la început de 2026: 10 metri pătrați, baie proprie și preț negociabil

Cea mai ieftină garsonieră disponibilă pe piața imobiliară din România, la începutul anului 2026, se află într-un oraș situat pe malul Dunării și are un preț de pornire de doar 11.500 de euro. Locuința nu face obiectul unei executări silite, iar proprietarul este dispus să negocieze suma finală.

Garsoniera este situată în cartierul Micro 19, la etajul 2 din 4 al unui bloc construit în anii ’70, din municipiul Galați. Deși suprafața utilă este extrem de redusă, doar 10 metri pătrați, mobilul dispune de un grup sanitar propriu, un avantaj important pentru o locuință de asemenea dimensiuni, scrie platforma imobiliare.ro.

Potrivit anunțului publicat, poziționarea este una convenabilă pentru locuitorii care se bazează pe accesul rapid la magazine și servicii, dar și în apropierea Secției 3 de Poliție.

„La 5 minute de Lidl, Kaufland, Altex, Micro 21. La aproximativ 10 minute de Piața Micro 19, grădinițe, școli și licee. Preț: 11.500 euro –negociabil!”, se arată în descrierea proprietății.

Spațiul necesită lucrări minime de renovare, în special zugrăvire, aspect care le oferă viitorilor proprietari posibilitatea de a-l personaliza după propriul gust. Dotările sunt limitate, însă locuința poate reprezenta o soluție accesibilă pentru o persoană singură, pentru studenți.

Potrivit sursei citate, chiar dacă această garsonieră se remarcă prin prețul extrem de scăzut, piața imobiliară din Galați se află pe un trend ascendent.

În luna septembrie, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 1.314 euro/mp util, înregistrând o creștere de aproximativ 7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, valorile rămân sub media națională.

Și chiriile au crescut, însă continuă să fie considerate accesibile comparativ cu alte orașe mari din România. O garsonieră se închiriază, în medie, cu aproximativ 270 de euro pe lună, nivel comparabil cu cel din Ploiești sau Timișoara. Pentru un apartament cu două camere, chiria medie este de circa 400 de euro, în timp ce pentru trei camere bugetul lunar necesar ajunge la aproximativ 450 de euro.