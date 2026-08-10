Dorian Popa, „Satana” sau Leonardo da Vinci? Pe cine văd turiștii în statuia din Bușteni care a aprins Internetul

În fața unui hotel din Bușteni a fost amplasată recent o statuie care a atras atenția turiștilor și localnicilor, unii fiind de părere că a fost inspirată chiar din imaginea lui Dorian Popa.

Statuia înfățișează un „culturist” din bronz, care poartă un slip și accesorii precum ochelari de soare și un lanț masiv. Postura lui pare inspirată de competițiile de bodybuilding, lucru care a atras imediat atenția trecătorilor.

Statuia, care are peste 2 metri și aproape 200 de kilograme, a devenit rapid atracție turistică pentru unii, în timp ce pentru alții este un adevărat motiv de revoltă.

Opera este realizată de un artizan din Azuga și evaluată la 5.000 de euro. Ea a fost amplasată în fața unui hotel de trei stele, aflat într-o zonă cu trafic intens. Potrivit administratorului hotelului, lucrarea a fost comandată pentru a promova mișcarea, optimismul și turismul activ, într-o perioadă dificilă pentru industria locală.

Explicația nu i-a calmat, însă, pe oameni. Unii turiști cred că statuia a fost inspirată de vedete precum Dorian Popa sau Alex Velea, în timp ce alții spun că aceasta înfățișează „un bărbat hidos” sau chiar „Satana”. Au existat și voci mai ironice care cred că statuia ar fi, de fapt, un „Leonardo da Vinci în perioada timpurie”.

În poveste au fost implicate și autoritățile, care suspectează că statuia a fost amplasată în fața unității de cazare fără autorizațiile necesare pentru o astfel de intervenție.

Reprezentanții hotelului spun, însă, că nu vor aștepta decizia primăriei și că statuia va fi dată jos în curând.

„Vom da statuia jos zilele următoare. Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor (…) ar trebui să se rețină că noi facem ceva ca lucrurile să se miște în Azuga, Predeal și Bușteni. Culturistul cu lanț gros va fi mutat în curtea hotelului, iar doritorii de fotografii cu acest colos vor putea intra acolo pentru fotografii”, au transmis aceștia, citați de cotidianul.ro.

Conform legislației române privind urbanismul și amenajarea teritoriului, orice monument, statuie sau lucrare artistică amplasată în spațiul public are nevoie de o autorizație de construire, conform Legii 50/1991; avizul Comisiei de Monumente, Artă și Arhitectură, dacă lucrarea are caracter artistic; acordul proprietarului terenului și, dacă este spațiu public, al autorității locale; precum și de documentație tehnică privind siguranța și stabilitatea structurii.