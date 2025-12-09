Foto Fost pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, transformat într-o reședință de lux, scos la vânzare. Deține piscină, teren de tenis și heliport. Cât costă

Un fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, transformat într-o proprietate de lux cu facilități exclusiviste și autonomie completă, a fost listat recent pe piața imobiliară de Romania Sotheby’s International Realty.

Proprietatea cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet face parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind construită în anul 1985.

Situată într-un cadru natural feeric, la Gura Siriului în județul Buzău, la aproximativ o oră de Brașov, aceasta este listată în prezent la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty, la un preț de 995.000 euro.

În ultimele decenii, proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare, extindere și modernizare, păstrând în același timp elemente care reflectă discret istoria locului. Domeniul se întinde pe o suprafață totală de 41.198 mp, cu 1.821 mp construiți, iar accesul se realizează pe un drum forestier de aproximativ 4 km, practicabil în orice anotimp.

„Unul dintre principalele atuuri ale proprietății este gradul ridicat de autonomie. Hadar Chalet funcționează complet independent de rețelele publice, fiind dotată cu propriile surse de apă, energie electrică și sisteme de încălzire, oferind intimitate totală și confort în orice sezon”, a precizat Romania Sotheby’s International Realty.

→ Imaginea 1/4: Hadar Chalet , fostul pavilion de vânătoare a lui Ceaușescu FOTO: Romania Sotheby's International Realty

Transformare din pavilion de vânătoare în reședință de lux

Reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include opt camere duble, două junior suite, trei suite deluxe și un penthouse, toate cu băi proprii. În plus, proprietatea dispune de săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe, fiind pregătită pentru evenimente private sau întâlniri corporate.

De la deschiderea către evenimente, Hadar Chalet a găzduit peste 250 de nunți, devenind astfel o destinație populară pentru experiențe exclusiviste în mijlocul naturii.

Facilități de lux și acces cu elicopterul

Domeniul include piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, zonă de fitness, foișor, terase panoramice și spațiu de joacă pentru copii. Proprietatea dispune chiar și de un heliport, cu o pajiște destinată aterizării, facilitând accesul rapid din orașe precum București, Brașov sau Sibiu.

Un <hambar> separat, cu design rustic-modern, este utilizat pentru evenimente festive, conferințe sau activități private. Prin listarea acestei proprietăți, Romania Sotheby's International Realty aduce pe piață o oportunitate rară de investiție într-un domeniu cu valoare istorică și potențial multiplu – rezidențial, turistic și pentru evenimente premium", a adăugat compania.

Romania Sotheby’s International Realty este singura companie din România specializată în tranzacționarea proprietăților istorice și artistice, cum ar fi palate, conace sau vile vechi. Compania oferă servicii complete de evaluare, documentare, promovare și consultanță în restaurare, finanțare și cadrul legislativ.

La nivel internațional, Sotheby’s International Realty are aproape 1.000 de birouri în 81 de țări și teritorii, fiind asociată cu casa de licitații Sotheby’s, fondată în 1744