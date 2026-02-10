search
Marți, 10 Februarie 2026
O suedeză depune plângere la Paris împotriva unui francez, pe care-l acuză de viol. Bărbatul, recunoscut în dosarul Epstein

Publicat:

O suedeză în vârstă de 56 de ani a depus marţi plângere, la Paris, susţinând că l-a recunoscut, într-o fotografie publicată în dosarul Epstein, pe un francez pe care-l acuză de viol în anii '90, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Ebba Karlsson/FOTO: X @ebbapkarlsson
Ebba Karlsson/FOTO: X @ebbapkarlsson

Ebba Karlsson îl acuză pe Daniel Siad, un francez pe care l-a cunoscut în Suedia, de faptul că a pus-o să vină la Monaco, iar apoi în Franţa, promiţându-i o carieră de manechin, potrivit plângerii depusă la Parchetul din Paris, scrie News.ro.

Ea îl acuză de faptul că a violat-o, după aceea, la piscina unei case, la Cannes, după care a condus-o la Gérald Marie, unul dintre foştii directori ai agenţiei de manechne „Elite”.

Ea a depus o plângere, în 2020, pentru viol împotriva lui Gérald Marie, dar nu împotriva lui Daniel Siad, pentru că nu-i cunoştea identitatea.

Ebba Karlson afirmă că l-a recunoscut pe Siad în fotografii publicate de Departamentul American al Justiției în dosarul Epstein.

Prietenul său de la acea vreme, care s-a întâlnit cu Daniel S., declară că l-a recunoscut şi el.

„Doamna Karlsson cere ca Parchetul din Paris să se sesizeze în plângerea sa, pentru a permite o anchetă cu privire la fapte de viol şi de trafic de persoane, care să analizeze modul de operare al lui Daniel Siad şi să stabilească dacă aceste acţiuni sunt repetate, să pună în lumină funcţionarea şi, dacă este cazul, să identifice eventuale victime ale unor fapte neprescrise”, a declarat avocata suedezei, Anne-Claire Lejeune, contactată de AFP.

Luni, Ghislaine Maxwell, condamnată în dosarul rețelei lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de către o comisie a Congresului SUA. Aceasta în prezent în detenție pentru trafic sexual de minore.

Deși a acceptat să depună mărturie sub jurământ, audierea nu a adus informații noi, întrucât a refuzat să răspundă la întrebări, invocând protecția oferită de articolul 5 din Constituția SUA împotriva autoincriminării.

Europa

